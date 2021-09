Ragnarok ‘est réaliste, dit le champion de dynamophilie

Depuis que God of War: Ragnarok a fait ses débuts dans le gameplay lors du PlayStation Showcase, Internet n’arrête pas de parler de Thor. Non, pas Chris Hemsworth – la divinité de la mythologie nordique. Principalement parce que, eh bien, c’est un mec costaud, et certains fans mesquins prétendent que c’est une représentation irréaliste d’un guerrier. Cependant, le triple champion de dynamophilie Darren McCormac n’est pas du tout d’accord.

“Qu’on le veuille ou non, God of War’s Thor est le summum de la performance masculine”, a déclaré McCormac via TheSixthAxis. « Pourquoi je dis ça ? En tant qu’athlète de force, il existe une corrélation entre le volume et la force. En dynamophilie, les classes les plus compétitives sont les moins de 100 kg et les moins de 110 kg – des gars qui soulèvent plusieurs fois leur propre poids corporel. Ce sont de grands hommes. 100 kg équivaut à 16 pierres, 110 kg équivaut à près de 18 pierres. Ils ne seront pas grands, ils seront volumineux.

fort ✊❤️ pic.twitter.com/vBpj9UIWh5 – cory barlog (@corybarlog) 11 septembre 2021

McCormac a poursuivi: «Les gars qui soulèvent les plus gros poids seront souvent dans la catégorie des moins de 125 kg, mais tous ces gars n’auront pas d’abdos, loin de là. Ils auront une couche de saindoux dessus, un ventre puissant. N’importe quel vieil imbécile peut avoir des abdos – oui je vous regarde, M. Hemsworth – mais un ventre puissant et de gros pièges (les muscles de chaque côté de votre cou) sont le signe d’un homme sacrément fort.

Mis à part à quel point il est stupide de discuter du réalisme dans God of War: Ragnarok parce que, eh bien, la moitié des acteurs sont des dieux littéraux, c’est plutôt cool de voir quelqu’un comme McCormac remettre les pendules à l’heure. Thor sera un grand garçon dans ce jeu, et c’est génial.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

