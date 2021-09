Ragnarok présenté à l’événement PlayStation Showcase

in

Capture d’écran : Sony

Après avoir passé la majeure partie des deux dernières années entourées de mystère, la prochaine suite de God of War de 2018 a finalement fait son apparition au PlayStation Showcase d’aujourd’hui. Il s’agit de notre premier aperçu du jeu, car une bande-annonce précédente sans aucune séquence réelle était tout ce que nous avions à faire. Et surprise, comme les fans l’avaient longtemps spéculé, le jeu s’appelle en fait God of War: Ragnarok.

La suite poursuit l’arc narratif de Kratos qui a été établi pour la première fois dans la renaissance à succès de la franchise PlayStation classique de Sony Santa Monica. Dans un départ audacieux pour la série, le God of War 2018 a sorti Kratos du royaume de la mythologie grecque où il a vécu si longtemps, le plaçant à la place dans un monde enneigé de dieux et de monstres nordiques et lui donnant un fils, conduisant certains à donner à cette nouvelle incarnation de Kratos le surnom de papa de guerre.

Ce jeu a vu Kratos et son fils Atreus voyager à travers Midgard, assaillis lors de leurs voyages par Baldur et d’autres figures du mythe et du folklore nordique. La fin, dans laquelle une révélation surprenante est faite sur Atreus, a clairement mis en place une suite.

Nous avons d’abord eu la confirmation qu’une telle suite était en préparation à partir d’une bande-annonce présentée lors d’un événement PlayStation l’année dernière. Dans cette bande-annonce, un certain nombre de runes apparaissent, que les fans ont rapidement déchiffrées comme épelant “Ragnarok”, une série d’événements cataclysmiques dans le mythe nordique qui incluent des inondations mondiales, d’autres catastrophes naturelles et la mort de nombreux dieux. Nous entendons ensuite Kratos dire: “Vous devez vous préparer”, alors que la phrase “Ragnarok Is Coming” apparaît à l’écran dans un anglais simple. En conséquence, la suite a été largement appelée God of War: Ragnarok, bien que jusqu’à présent, aucun titre officiel n’ait été confirmé.

Ce teaser indiquait également une date de sortie en 2021. Cependant, en juin, Sony Santa Monica a tweeté une déclaration reconnaissant les défis de la pandémie de covid-19 et annonçant que la suite était retardée.

Il disait en partie: «Nous restons concentrés sur la fourniture d’un jeu de qualité supérieure tout en maintenant la sécurité et le bien-être de notre équipe, de nos partenaires créatifs et de nos familles. Dans cet esprit, nous avons pris la décision de déplacer notre fenêtre de sortie à 2022. »