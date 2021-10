Ragnarök retarde à nouveau sa première et arrivera sur le marché en 2022 – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

La sortie de God of War : Ragnarök, le neuvième volet de cette saga populaire d’aventures et de combats à la troisième personne, est à nouveau retardée et sortira en 2022 en raison de problèmes de santé de Christopher Judge, l’acteur qui incarne Kratos. , le principal caractère du jeu.

Après que Santa Monica Studios ait annoncé ce nouveau retard sans donner plus de détails lors de la célébration du dernier PlayStation Showcase et quand tout le monde l’a blâmé sur les problèmes de ces temps de pandémie, c’est Judge lui-même qui a révélé à travers les réseaux sociaux que si le jeu est pas encore sur le marché, c’était “à cause de moi”.

“En août 2019, je ne pouvais plus marcher, j’ai dû subir une opération du dos, un remplacement des deux hanches et une autre opération du genou, après quoi un long processus de rééducation m’attendait”, a souligné l’acteur californien via Twitter, 56 ans, et qui joue Kratos en mouvement et capture vocale depuis le dernier God of War sorti en 2018.

En outre, il a fait l’éloge de Santa Mónica Studios, une entreprise qui “devrait nous donner de l’espoir” pour “l’élégance” démontrée lorsqu’il s’agit de “se taire, de ne pas exposer de problèmes et de ne blâmer personne”.

“Chacun travaille pour God of War, ils laissent leur âme dans chaque image du jeu. Je veux les remercier du fond du cœur qu’ils m’ont permis de faire partie de cette famille et qu’ils continuent à me laisser « jouer » sous la peau de Kratos », conclut-il.

God of War: Ragnarök est le neuvième volet de cette saga mythique du jeu vidéo et le deuxième et dernier se déroulant dans la mythologie nordique (une suite du dernier God of War de 2018), dans lequel Kratos et son fils Atreus exploreront et confronteront les mystères et les dangers des mythes du Ragnarök.

Kratos et Atreus doivent voyager dans chacun des neuf royaumes à la recherche de réponses pour se préparer à la bataille prophétisée qui signifiera la fin du monde et dans laquelle ils affronteront les forces d’Asgard.

Tout au long de leur aventure, ils exploreront des paysages mythologiques incroyables, rassembleront des alliés des neuf royaumes et affronteront des ennemis imposants qui ressemblent à des monstres et des dieux nordiques, devant choisir, alors que la menace de Ragnarök se profile, entre la sécurité de sa famille et celle de les royaumes.

Développé par le studio Santa Mónica de Sony Interactive Entertainment, sous la direction de Cory Barlog, ce nouveau « God of War » a été annoncé en septembre 2020 et devait initialement être l’une des sorties majeures au monde de cet anus.

Mais il sera finalement mis en vente en 2022, bien que les adeptes des aventures de Kratos puissent se faire entendre avec la bande-annonce que la société américaine a publiée le 9 septembre et qui a également vu le jour pour la première fois en espagnol.

Source : Cependant