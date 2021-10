Raheem Sterling a annoncé le transfert de Barcelone après avoir admis qu’il souhaitait la sortie de Man City, avec un retour de choc à Liverpool également évoqué pour l’ailier anglais

Raheem Sterling a été pressenti pour rejoindre Barcelone après que l’attaquant de Manchester City a révélé qu’il était prêt à s’éloigner du stade Etihad.

Le joueur de 26 ans, dont le contrat actuel expire dans 18 mois, n’a fait que deux départs cette saison et a déclaré qu’il serait ouvert à un défi loin de l’Angleterre alors qu’il recherche un temps de jeu plus régulier.

.

Sterling a joué un rôle diminué sous Pep Guardiola ce trimestre

S’exprimant lors du sommet américain FT Business of Sport jeudi soir, Sterling a déclaré: « S’il y avait la possibilité d’aller ailleurs [for more game time], je serais ouvert à cela en ce moment.

« Comme je l’ai dit, le football est la chose la plus importante pour moi – des défis que je me suis fixés depuis mon plus jeune âge et des rêves également de jouer à l’étranger.

« En tant que joueur anglais, tout ce que je connais, c’est la Premier League et j’ai toujours eu quelque chose en bas [in me] que peut-être un jour j’aimerais jouer à l’étranger pour voir comment je relèverais ce défi.

L’admission choquante de Sterling a conduit à des spéculations sur l’endroit où il pourrait aller ensuite et son ancien club Liverpool, qui l’a vendu à City pour 50 millions de livres sterling en 2015, a été considéré comme une prochaine destination potentielle pour l’ailier anglais.

Un retour à Liverpool, où Sterling a passé cinq ans, a également été évoqué pour le joueur

Cependant, Trevor Sinclair – qui a fait 98 apparitions en quatre ans en tant que joueur de Man City – doute que les champions de Premier League sanctionneraient une décision de vendre Sterling à leurs plus grands rivaux du titre.

Au lieu de cela, il estime que la destination la plus probable de Sterling est l’étranger et, en particulier, l’Espagne.

Cependant, il a admis que Newcastle et Arsenal pourraient être les prochains clubs réalistes de la star anglaise.

« Pour moi, je pense qu’il va finir à Barcelone », a déclaré Sinclair au talkSPORT Breakfast.

«Je pense qu’ils régleront leurs finances, qu’il s’agisse d’un package que le club accepte pour gérer leurs dettes ou de générer plus de revenus dans le club de football pour qu’ils puissent dépenser plus pour les joueurs.

« Je pense qu’il ira à l’étranger. Je ne pense pas qu’il ira à l’un des rivaux traditionnels, je ne pense pas que Man City permettra que cela se produise.

.

Raheem Sterling a aidé Man City à remporter un cabinet plein de trophées mais pourrait être vendu après être tombé en disgrâce à l’Etihad

«Mais, avec ce qui se passe à Newcastle, s’ils commencent à investir massivement dans les joueurs, pourquoi Raheem Sterling ne serait-il pas un joueur qu’ils regarderaient?

« Je ne sais pas s’il les considérerait, cela dépendra peut-être des autres joueurs qu’ils amèneront, mais c’est une période excitante pour les Geordies.

« Mais Barcelone, je pense vraiment qu’ils pourraient [sign him]. Je le vois juste aller dans un climat plus chaud et vraiment profiter de son football, puis plus tard dans sa carrière, aller potentiellement en Amérique.

« Je n’écarterais pas non plus Arsenal, surtout s’il pouvait y aller gratuitement.

« Mais j’aimerais penser qu’il ne quitte pas Manchester City gratuitement, car je pense que cela laisserait une tache sur sa performance et le temps qu’il a passé au club de football. »

.

Sterling fait face à un avenir incertain à Man City en raison de son manque de temps de jeu sous Guardiola

Des rapports suggèrent qu’une brouille entre le joueur et le manager est la raison du manque de temps de jeu de Sterling cette saison.

Mais Sinclair a riposté à ces affirmations, affirmant que le style de jeu de City a simplement évolué.

« Ce qu’il apporte au club de football n’a pas changé, je pense que l’équipe a évolué sous Pep », a ajouté l’expert de talkSPORT. «C’est la prochaine génération de joueurs et il ne veut pas qu’ils affrontent autant l’opposition, il veut des modèles de jeu.

«Je pense qu’il va encore plus loin avec sa philosophie et il veut aussi ces modèles de jeu dans le dernier tiers, plutôt qu’un morceau de brillance individuelle.

«Avec Raheem et ce qu’il apporte à la table, je pense qu’il n’a pas vraiment été capable de s’adapter à cela et Phil Foden est entré et a extrêmement bien fait, ils se renforcent dans cette zone de l’aile gauche en faisant venir Jack Grealish.

«Je pense juste que les compétences de Raheem ne sont pas autant nécessaires à Pep, et c’est pourquoi il s’est retrouvé hors de l’équipe.

« Je ne pense pas qu’il y ait eu de brouille. Grealish a brillamment fait depuis qu’il a signé, Foden est du cru et est vraiment aimé au club, et Sterling n’est pas en forme et en disgrâce auprès du manager.

.

Sterling a joué pour l’Angleterre à l’Euro 2020 et a un record de buts qui ferait de lui une signature attrayante pour n’importe quelle équipe

Il a ajouté: « Je pense que c’est un moment critique pour Man City comme s’il ne partait pas en janvier, car il peut commencer à parler aux clubs la saison prochaine.

« Je pense qu’il y a un risque qu’il parte pour rien. Il pourrait y avoir un accord de prêt peut-être à Noël ou à la fin de la saison.

« Je ne le vois certainement pas rester au club s’il ne commence pas à jouer plus et à commencer plus de matchs. »

Et, réagissant aux commentaires honnêtes de Sterling, Sinclair a insisté sur le fait que l’attaquant n’a rien fait de mal et a respecté son club.

« Je pense qu’il a été juste avec les déclarations qu’il a faites », a déclaré Sinclair. « Il veut juste jouer, comme n’importe quel joueur. Il n’a pas critiqué le club.

«Il atteint son apogée, 26 ans, et il a déjà beaucoup donné à Manchester City – en performances et en argenterie. Je pense qu’il a été excellent.

«La façon dont il a gardé la tête haute et la façon dont il s’est géré avec les critiques injustes qu’il a reçues, je pense qu’il a été exceptionnel.

« C’est un joueur que beaucoup de jeunes admirent et il s’est extrêmement bien comporté. »

