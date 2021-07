Raheem Sterling a été offert à Tottenham mais l’Euro 2020 montre au patron de Man City Pep Guardiola qu’un partenariat avec Harry Kane est un match au paradis

Man City est peut-être en train de repenser son projet d’offrir Raheem Sterling dans le cadre d’un accord pour essayer d’amener Harry Kane au club.

Dans ce qui devrait être la saga des transferts de l’été, City tentera de tenter Tottenham de vendre son actif le plus précieux.

Kane et Sterling ont été imparables pour l’Angleterre

Kane aurait dit au club qu’il voulait partir après leur échec à gagner de l’argenterie.

Si les Spurs et Daniel Levy sont prêts à le laisser partir, il ne sera pas disponible à bas prix.

Des frais d’environ 150 millions de livres sterling ont été vantés par divers rapports, tandis que City aurait fait une offre de 100 millions de livres sterling, dans le cadre d’un accord qui inclurait un ou plusieurs joueurs.

Trois noms mentionnés étaient Sterling, Gabriel Jesus et Aymeric Laporte.

Kane souhaite quitter Tottenham avec Man City comme destination la plus probable

Sterling avait été un peu hors de forme avec City vers la fin de la saison, marquant une seule fois lors de ses 16 derniers matchs en club.

Phil Foden avait été favorisé à gauche et il a été dit qu’il était “ouvert” à quitter le club.

City pourrait bien y repenser après avoir vu sa forme fulgurante pour l’Angleterre à l’Euro 2020 et son partenariat avec Kane.

La paire a marqué sept buts entre eux lors du tournoi, renvoyant les Three Lions en finale à Wembley dimanche.

Le duo a regardé sur la même page tout au long de l’Euro 2020 et sont les deux seuls des attaquants que Gareth Southgate a commencés à chaque match jusqu’à présent.

Sterling a marqué trois buts pour l’Angleterre à l’Euro 2020

Le contrat de Sterling avec Man City court jusqu’en 2023 et serait d’environ 200 000 £ par semaine.

L’expert en transfert Fabrizio Romano a indiqué que le club envisageait une prolongation de cet accord

S’exprimant sur le podcast Here We Go, Romano a déclaré: “Maintenant, ils envisagent de prolonger son contrat, ils y pensent depuis février et je pense que si Sterling reste cet été, Manchester City travaillera sur un nouveau contrat pour lui .

“Il était l’un des joueurs potentiellement inclus dans l’accord Harry Kane avec Tottenham, mais Sterling n’a pas l’intention de faire partie d’un accord d’échange ou de ce type de négociation. Pour le moment, la situation est encore calme.

