Raheem Sterling a admis qu’il envisageait un transfert loin de Manchester City afin d’obtenir plus de temps de jeu.

Le joueur de large anglais, qui a remporté trois titres de Premier League au stade Etihad, n’a effectué que deux départs dans l’élite cette saison avec Jack Grealish et Phil Foden lui a souvent préféré dans le XI de Pep Guardiola.

Sterling a marqué 115 buts en 302 apparitions pour Man City

S’exprimant lors du sommet américain FT Business of Sport jeudi soir, Sterling a déclaré: « S’il y avait la possibilité d’aller ailleurs [for more game time], je serais ouvert à cela en ce moment.

« Comme je l’ai dit, le football est la chose la plus importante pour moi – des défis que je me suis fixés depuis mon plus jeune âge et des rêves également de jouer à l’étranger.

« En tant que joueur anglais, tout ce que je connais, c’est la Premier League et j’ai toujours eu quelque chose en bas [in me] que peut-être un jour j’aimerais jouer à l’étranger pour voir comment je relèverais ce défi.

Le patron de la ville, Guardiola, maintient que Sterling est toujours un membre clé de l’équipe.

Le Real Madrid ou Barcelone pourraient-ils chercher à s’emparer de Sterling?

L’attaquant Ferran Torres s’étant fracturé le pied alors qu’il était en service international avec l’Espagne, Sterling pourrait bientôt se voir offrir une autre opportunité alors que City reprendra sa campagne de Premier League contre Burnley samedi.

Cependant, Sterling, dont l’accord actuel court jusqu’en 2023, a l’intention de continuer à se concentrer sur le maintien de ses propres normes chaque fois qu’il y est invité, et insiste sur le fait qu’il ne deviendra pas un problème pour les champions.

«Je ne suis pas une personne qui va se plaindre. Je n’ai pas essayé d’en faire une affaire plus importante qu’elle ne l’est réellement », a déclaré Sterling.

« Je continue mon travail, fais ce que je dois faire. Et j’ai hâte d’y aller – jouer régulièrement des matchs de football, marquer des buts régulièrement.

Guardiola insiste sur le fait que Sterling reste un élément clé de ses plans

« Depuis mon enfance, le football a été la chose la plus importante de ma vie, la plus heureuse je devrais dire.

« Quand je joue au football, c’est de là que je tire mon bonheur. Et bien sûr en famille aussi, mais le football a pour moi une place spéciale dans mon cœur.

«Avec tout ce qui vient avec le football, l’argent, être capable de faire de belles choses, à la fin de la journée, si le football pour moi n’est pas à un certain niveau, je ne suis pas vraiment à mon meilleur.

« Si je veux mon bonheur à un certain niveau, je dois jouer au football. J’ai besoin de marquer des buts et de m’amuser.

Sterling reste concentré sur ce qui l’a aidé à atteindre le sommet de son jeu pour le club et le pays.

Parlant de ses objectifs personnels, Sterling a déclaré : «[It is about] rester humble, garder cet esprit de travail acharné, poursuivre le prochain objectif. Faire des objectifs, essayer de faire mieux que ce que j’ai fait la saison dernière.

Sterling était l’une des vedettes de l’Euro en Angleterre

« Essayer d’obtenir de meilleurs chiffres que je l’ai fait la saison dernière. Garder cette faim. Garde ça dans ton estomac. C’est la seule façon de s’améliorer à partir d’ici.

« [It is about] cohérence – vous pourriez avoir un match de Ligue des champions en milieu de semaine contre l’une des plus grandes équipes d’Europe, puis le week-end, vous devrez peut-être vous rendre dans l’une des équipes de la zone de relégation.

«C’est avoir la même volonté et le même désir – aller à un match de Ligue des champions et ensuite faire la même chose par une journée froide quelque part où une équipe se bat pour sa survie. C’est cette cohérence, de gagner et de vouloir gagner.

«Vous essayez toujours de faire un pas en avant et il y a des frustrations en cours de route. C’est ainsi que vous les surmontez pour rester élevé.

