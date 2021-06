Raheem Sterling envoie l’Angleterre améliorée en tant que vainqueurs de groupe : Bukayo Saka et Jack Grealish inspirent la victoire des Three Lions en République tchèque

in

L’Angleterre s’est qualifiée pour les 16 derniers de l’Euro 2020 en tant que vainqueur de groupe grâce à une victoire 1-0 sur la République tchèque.

Raheem Sterling a inscrit son deuxième but et celui de son pays du tournoi alors que les Three Lions, qui se sont beaucoup améliorés, ont assuré que deux buts en trois matches suffisaient pour dominer le groupe D.

L’Angleterre a fait le travail mardi soir

À la suite de critiques concernant une approche défensive lors du match nul 0-0 contre l’Écosse, Gareth Southgate a fait appel à Jack Grealish et Bukayo Saka, qui ont tous deux offert un dynamisme et une énergie bien nécessaires.

Les deux ont été impliqués dans le but, Saka ayant allumé la flamme dans sa moitié de terrain, avant que Grealish ne fournisse le centre pour une tête incontournable de Sterling à la 12e minute.

Cela a suivi un départ électrique pour l’Angleterre, et sur les commentaires de talkSPORT, les légendes anglaises Sol Campbell et Stuart Pearce ont capturé le sentiment d’une nation ravie par une intention plus offensive.

.

L’Angleterre s’est indéniablement améliorée mardi soir

Campbell a déclaré: “Ce que j’aime en Angleterre, c’est le mouvement, nous bougeons, nous ne jouons pas au football debout, nous provoquons des scénarios à deux contre un, nous faisons de beaux échanges, nous jouons entre les lignes et les positions de commutation.

“Voilà toute l’histoire. C’est le football international.

Pearce a ajouté : « Le changement de personnel a causé de réels problèmes aux Tchèques.

.

Saka a été nommé à juste titre Homme du match

«Notre rythme pour dépasser les gens et les affronter a été là pour tout le monde. Harry Kane a eu plus de touches en première mi-temps que tout le tournoi !

“Grealish a été à l’aise, Saka a très bien joué et nous avons très bien défendu notre surface.”

L’Angleterre a répondu à de nombreuses questions en première mi-temps, avant de disparaître en seconde.

.

Grealish a justifié sa sélection et Kane était bien plus impliqué ce soir

Le pragmatisme a pris le dessus et les Trois Lions n’ont rien créé, mais rares sont ceux qui peuvent baisser le nez sur trois feuilles blanches consécutives – et qui peut se plaindre d’être en tête du groupe ?

Pearce a poursuivi: “Il faut du travail au niveau international pour garder trois feuilles blanches sur la pop.”

La victoire réserve une autre date à Wembley pour les huitièmes de finale mardi prochain, mais l’Angleterre devrait être récompensée par un affrontement intimidant.

La France, l’Allemagne, le Portugal ou (moins probablement) la Hongrie – celui qui termine deuxième du groupe F – sera le prochain pour les Trois Lions.