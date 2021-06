Raheem Sterling est “ hors de forme ” et Gareth Southgate “ ne peut pas le choisir ” pour l’Angleterre à l’Euro 2020, a déclaré talkSPORT,

L’attaquant de Man City, Raheem Sterling, est “ hors de forme ” et ne devrait pas commencer pour l’Angleterre à l’Euro 2020, a-t-on dit à talkSPORT.

Sterling était autrefois considéré comme un habitué du club et du pays, mais la superbe forme de Phil Foden, associée à ses propres performances incohérentes, l’ont vu tomber sur le banc.

Sterling a toujours été un artiste très constant pour l’Angleterre

Et bien que Sterling soit prêt à occuper une place dans l’équipe de 26 joueurs de Gareth Southgate pour le tournoi de cet été, il semble peu probable qu’il soit un partant régulier.

«Sterling est hors de forme. Il commençait pour moi, c’est à ce moment-là que j’ai fait mon équipe il y a quelques mois, mais maintenant, soudainement, il n’est plus dans l’équipe », a déclaré Ray Parlor à talkSPORT Breakfast.

«Il y a tellement de concurrence que je ne pense pas qu’il puisse le choisir si je suis honnête.

«Sterling n’a jamais laissé tomber l’Angleterre et je suis sûr qu’il serait un excellent remplaçant pour les 25 dernières minutes si vous avez besoin d’un but ou que quelque chose se passe.

«Je pense juste qu’il y a d’autres joueurs devant lui en ce moment. Man City a déjà fait cette grande et audacieuse déclaration.

Southgate nomme sa dernière équipe de 26 hommes plus tard dans la journée

«Il jouait toujours semaine après semaine. Tout à coup, il a traversé cette période indifférente et Pep Guardiola a dit «tu as besoin de repos». Peut-être que Gareth Southgate envisage les choses de cette façon aussi.

Et l’ancien attaquant de Tottenham et de l’Angleterre Darren Bent pense que le travail de Southgate a été rendu plus facile grâce aux interventions de Pep Guardiola.

«Pep aurait pu le faire [Southgate] une faveur. Il a peut-être envisagé cela et maintenant Foden joue devant vous, donc je ne peux pas vous choisir », a déclaré Bent.

«Il y avait un point pour moi, cloué dessus devait être Kane, Rashford et Sterling [in a front three].

«Foden tient Sterling hors de la [Man City] équipe, alors comment pouvez-vous le jouer?

“Et alors [Jadon] Sancho, je sais que nous ne le voyons pas beaucoup dans ce pays, mais en termes de ce qu’il a fait en Bundesliga cette saison, il a été brillant.

Pendant ce temps, Jesse Lingard devrait être exclu de l’équipe d’Angleterre malgré une belle fin de saison en prêt à West Ham, tandis que Mason Greenwood a été exclu pour une blessure préexistante.

