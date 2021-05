Raheem Sterling et Kyle Walker victimes d’abus racistes en ligne après la défaite de Man City face à Chelsea en finale de la Ligue des champions alors que Facebook condamne les messages “ odieux ”

Facebook a “ rapidement supprimé ” les commentaires et les comptes après que Raheem Sterling et Kyle Walker aient été victimes d’abus racistes sur les réseaux sociaux samedi.

La paire a reçu un certain nombre d’émojis de singe sur Instagram, qui appartient à Facebook, à la suite de la défaite 1-0 de Manchester City contre Chelsea en finale de la Ligue des champions.

Sterling à droite) a eu du mal dans le match et a été envoyé à l’abus écoeurant peu de temps après la fin

Tout comme le défenseur Walker

“Les abus racistes envoyés à ces joueurs la nuit dernière sont odieux et nous ne voulons pas qu’ils soient sur Instagram”, a déclaré un porte-parole de la société Facebook à Sky Sports News.

«Nous avons rapidement supprimé un certain nombre de commentaires et de comptes pour avoir enfreint nos règles et nous continuons à examiner et à prendre des mesures contre ceux qui enfreignent nos politiques.

«Nous avons créé des fonctionnalités de sécurité, notamment des filtres de commentaires et des contrôles de messages, qui peuvent réduire considérablement les abus subis par les personnes.

«Aucune solution ne résoudra ce problème du jour au lendemain, mais nous nous engageons à faire ce que nous pouvons pour protéger notre communauté des abus.»

Sterling a été victime d’abus en ligne à de nombreuses reprises, y compris après que City ait eu raison du Paris Saint-Germain en demi-finale.

Pendant ce temps, Walker a partagé un message sur son histoire Instagram après que City ait remporté la finale de la Coupe Carabao qui contient des abus racistes, en écrivant “ Quand cela va-t-il s’arrêter? ” tout en taguant Instagram dans la publication.

L’abus de la paire City est survenu après que son coéquipier anglais Marcus Rashford a révélé qu’il avait reçu “ au moins 70 insultes raciales ” après la défaite de Manchester United contre Villarreal en finale de la Ligue Europa.