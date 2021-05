Raheem Sterling et Riyad Mahrez “ sur la liste des transferts de Man City ” avec des champions de la Premier League prêts à sacrifier le duo clé pour signer Jack Grealish et Harry Kane après la finale de la Ligue des champions

Manchester City est prêt à écouter les offres de Raheem Sterling et de Riyad Mahrez cet été, selon des rapports de choc.

Les deux joueurs ont été des hommes clés pour les vainqueurs de la Premier League à l’époque de Pep Guardiola, mais on prétend qu’ils pourraient être placés sur la liste des transferts du club.

.

Raheem Sterling et RIyad Mahrez ont aidé Man City à remporter un cabinet plein de trophées mais pourraient tous deux être vendus cet été

Le manager espagnol se préparerait pour une autre ère de domination et cherchera à rafraîchir son équipe et à affiner sa richesse de talents lors de la prochaine fenêtre de transfert.

Avant la finale de la Ligue des champions de samedi contre Chelsea, Sterling s’est retrouvé en marge du onze de départ de Guardiola.

Mahrez a été un titulaire régulier pour les champions d’Angleterre, qui pourraient transformer leur doublé en Premier League et en Coupe Carabao en un triplé à Porto.

Cependant, le Daily Mail affirme que les deux attaquants pourraient être sur le point de quitter l’Etihad cet été et sacrifiés alors que le club vise à collecter des fonds pour recruter deux des meilleurs joueurs du football anglais.

City aurait l’intention de rompre le transfert britannique DEUX FOIS alors qu’ils ciblent des accords pour le capitaine d’Aston Villa Jack Grealish et l’attaquant de Tottenham et le skipper anglais Harry Kane – qui devraient coûter 250 millions de livres sterling.

.

Le duo anglais Jack Grealish et Harry Kane sont recherchés par Man City dans un énorme double accord cet été

Ayant perdu sa place au profit du pétillant Phil Foden à l’aile cette saison, il est affirmé que City est prêt à tirer profit de Sterling, 26 ans.

L’ancien as de Leicester Mahrez est plus âgé à 30 ans, mais ses performances impressionnantes et son retour de 14 buts et neuf passes décisives cette saison signifient qu’il commanderait sûrement un prix supérieur sur le marché.

Arsenal aurait un intérêt pour les deux attaquants de City, le patron des Gunners, Mikel Arteta, travaillant en étroite collaboration avec Sterling et Mahrez pendant son mandat d’entraîneur sous Guardiola, tandis que Barcelone et le Real Madrid ont un intérêt à long terme pour Sterling.

Les autres joueurs de l’équipe apparemment vulnérables à la côtelette sont l’attaquant Gabriel Jesus et l’arrière central Aymeric Laporte, alors que Guardiola cherche à ajouter plus de force à une équipe capable de concourir pour des titres sur tous les fronts.

