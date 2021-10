Raheem Sterling Future: l’attaquant de Manchester City ouvert à la sortie d’Etihad

L’attaquant de Manchester City Raheem Sterling est prêt à quitter le club à la recherche de plus de temps de jeu.

Le joueur de 26 ans est au club depuis son arrivée de Liverpool en 2015.

Raheem Sterling: l’attaquant de Manchester City soulève des doutes sur l’avenir du club

Rôle actuel

Sterling a fait plus de 300 apparitions pour Manchester City au fil des ans, il a été une source inestimable de productivité à cette époque, marquant 115 buts et aidant 88 autres. Ce total totalise 203 buts en 302 apparitions, un résultat solide. Cependant, ces derniers temps, il n’a pas été aussi fortement impliqué dans les plans de Pep Guardiola qu’il l’était autrefois.

L’attaquant vedette de l’Angleterre vient de commencer deux matchs de Premier League cette saison et semble à juste titre préoccupé par le nombre de minutes qui lui sont accordées.

Depuis la signature par City de Jack Grealish d’Aston Villa, il s’est encore moins impliqué qu’avant. Il a commencé 28 des 38 matchs de championnat la saison dernière, mais il est déjà à mi-chemin des dix matchs qu’il a ratés dans l’alignement, après avoir été remplacé à cinq reprises.

Un joueur de la capacité de Sterling a parfaitement le droit de penser qu’il devrait être un habitué.

Ce qu’il a dit

Cité par BBC Sport, Raheem Sterling a déclaré au Financial Times : « S’il y avait la possibilité d’aller ailleurs, je serais ouvert à cela.

« En ce moment, le football est la chose la plus importante pour moi. J’ai toujours eu quelque chose que j’aimerais peut-être un jour jouer à l’étranger et voir comment je relève ce défi.

« Je ne suis pas quelqu’un qui se plaint », a-t-il poursuivi. «Je n’ai pas essayé d’en faire une affaire plus importante qu’elle ne l’est. Je suis impatient d’y aller, de jouer au football et de marquer régulièrement.

Simon Stone de BBC Sport ajoute qu’il est entendu que l’ancien homme de Liverpool ne souhaite pas signer un nouveau contrat avec City tant qu’il n’est pas à nouveau régulièrement impliqué.

Un déménagement à l’étranger pourrait aider Manchester City à avancer

Déménager à l’étranger n’entravera pas les chances de l’attaquant de Manchester City Raheem Sterling de faire partie de l’équipe d’Angleterre. Il est un pilier du côté de Gareth Southgate et si quoi que ce soit, Fiyako Tomori et Tammy Abraham ont prouvé dans leurs déplacements respectifs à l’AC Milan et à Rome que vous pouvez tous les deux améliorer votre jeu et votre réputation, ainsi que conserver votre place dans l’équipe de Southgate.

Trois fois vainqueur de la Premier League, Sterling a accompli beaucoup pour un joueur de son âge et cela pourrait augmenter ses motivations à partir à l’étranger à la recherche de nouveaux trophées. À 26 ans, il est toujours possible qu’il revienne avec des années en main avant que sa carrière ne s’arrête également.

Photo principale

Intégrer à partir de .