Raheem Sterling “ imperturbable ” pour l’Angleterre alors que l’ailier de Man City est félicité pour sa brillante réaction aux critiques d’être l’homme vedette de l’Euro 2020

Raheem Sterling est devenu incontournable en Angleterre après avoir marqué ENCORE pour l’Angleterre lors de leur victoire 2-0 sur l’Allemagne.

C’est le point de vue de l’ancien ailier anglais Andros Townsend alors que Sterling a de nouveau joué pour renvoyer les Three Lions en quart de finale de l’Euro 2020.

Sterling a inscrit le premier but essentiel pour poursuivre sa séquence de buts à l’Euro

Southgate avait été critiqué pour avoir choisi le joueur de 26 ans dans son onze de départ, mais il a rapidement prouvé que ses sceptiques avaient tort avec trois buts lors des quatre premiers matchs du tournoi.

Sterling a maintenant marqué lors de 15 de ses 21 dernières apparitions et il a incontestablement été l’homme vedette de l’Angleterre jusqu’à présent.

“Il a pris beaucoup de bâton, en particulier sur les réseaux sociaux et dans la presse également”, a déclaré Townsend à talkSPORT.

« En tant que joueur, même si vous voulez l’ignorer, c’est impossible. Il ira sur ce terrain avec une pression énorme.

« S’il a échoué et s’il a perdu le ballon, tous ces gens seront sur lui.

Sterling a marqué trois buts à l’Euro 2020 jusqu’à présent

“Réagir comme il l’a fait, marquer trois buts et consolider sa place dans l’équipe, les gens ne réalisent pas à quel point c’est difficile.

“Chapeau à Raheem Sterling et il est imperturbable et je suis tellement heureux pour lui.

“Même après qu’il ait marqué les deux buts, je disais sur les réseaux sociaux qu’il est imbattable. Les gens disaient “qu’est-ce qu’il a fait d’autre, il n’a fait que marquer”.

“C’est la partie la plus difficile dans le football, personne d’autre ne l’avait fait.”

Sterling lui-même a décrit la victoire contre l’Allemagne comme un “moment spécial” et a déclaré que l’accent serait désormais mis sur les quarts de finale.

Sterling a un brillant récent record pour l’Angleterre

“Nous savions que nous devions réaliser une très bonne performance contre une très bonne équipe et je pensais que nous l’avions fait”, a-t-il déclaré après le match.

« Le faire pour votre pays est toujours spécial et c’est définitivement un moment spécial. Je me demandais s’il (mon but) était hors-jeu, mais j’étais très heureux que ce soit entré.

«Nous savions à quelle intensité nous pouvons jouer et peu d’équipes peuvent y faire face. Les deux garçons au milieu de terrain, Declan (Rice) et (Kalvin) Phillips, ils étaient classe, ils ont mangé de la terre. Une excellente performance d’équipe globale.

«Nous allons le prendre match par match. Nous verrons qui nous jouons maintenant. Nous allons partir, récupérer et nous concentrer sur le prochain.

Pendant ce temps, Simon Jordan a félicité Sterling pour ses performances impressionnantes à l’Euro 2020 à ce jour – mais insiste sur le fait que l’attaquant de Manchester City n’est pas de « classe mondiale ».

Jordan est catégorique sur le fait que Sterling ne peut pas être considéré comme un footballeur de classe mondiale

“J’ai grignoté Sterling parce que je n’aurai pas l’hyperbole ridicule de Trevor Sinclair qu’il est de classe mondiale parce que je ne vois rien de classe mondiale de sa part”, a déclaré Jordan.

« Il est à des kilomètres. Je sais que les gens vont se retourner et dire: “si vous pensez que Kylian Mbappe est de classe mondiale, c’est le joueur qui a mis la France hors du tournoi”.

« Non, il ne l’a pas fait, toute l’équipe s’est retirée du tournoi. Il a raté un penalty, cela peut arriver à tout bon joueur. Lionel Messi a raté les tirs au but.

«Mais de la même manière, vous devez rendre hommage à ce qui est dû, Raheem Sterling s’est élevé au niveau international et a marqué trois buts et c’est ce qui fait gagner des matchs.

«Mais mettons le contexte, n’appelons pas les très bons joueurs ‘merde’ parce qu’ils ont un mauvais match et appelons les joueurs moyens ‘super’ quand ils ont un bon match.

«Je pense juste que c’est l’équilibre. Je veux que les fans soient excités et exaltés parce que c’est ce qui donne au sport l’émotivité qui le motive et qui nous a manqué ces 15 derniers mois. Mais nous devons également garder un certain contexte.