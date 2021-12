Raheem Sterling « reconnaissant » pour la confiance renouvelée de Pep après l’échec de la sortie de Man City

Raheem Sterling est «vraiment reconnaissant» de la confiance de Pep Guardiola en lui après qu’une sortie de Man City ne s’est pas concrétisée cet été.

Sterling espérait quitter l’Etihad en raison des options offensives de City en attaque, ce qui a réduit son temps de jeu la saison dernière. L’équipe espagnole de Barcelone est rapidement devenue liée à sa signature.

Guardiola a même admis qu’il serait difficile de garder l’ailier des griffes de son ancien club.

Cependant, Sterling est resté à Manchester et exerce son influence sur la première équipe. L’international anglais compte désormais trois buts lors de ses cinq dernières apparitions en Premier League.

Cela inclut le gagnant dans Victoire 1-0 de samedi contre les Wolves. Sterling a calmement rentré chez lui depuis le point de penalty après que le centre de Bernardo Silva ait touché le bras de Joao Moutinho dans la surface.

Ce but était également son 100e en Premier League et son 120e toutes compétitions confondues pour City.

« Je suis un joueur qui aime sentir qu’il peut aider son équipe et je suis vraiment reconnaissant d’avoir cette course sur le côté afin que je puisse faire exactement cela », a déclaré Sterling.

«Nous avons deux meilleurs joueurs à chaque poste qui jouent pour leur équipe nationale, il y a donc beaucoup de défis.

« C’est une belle réussite d’arriver à [100 Premier League goals], mais la chose la plus importante était la victoire et je suis juste heureux d’aider l’équipe.

Sur son penalty, le joueur de 27 ans a ajouté : « J’ai choisi ma place et j’y suis allé. C’était vraiment agréable de le voir entrer.

« Les loups sont toujours une équipe difficile à affronter, même avec 10 hommes, et nous avons de nouveau trouvé cela difficile.

«Vous avez ce type de matchs au cours de la saison et il s’agit simplement de s’y tenir. Tous les matchs ne seront pas aussi agréables que nous le souhaiterions, mais parfois vous devez creuser profondément et c’est ainsi que vous construisez des championnats.

Comment les footballeurs s’en sortent-ils aux SPOTY Awards et Rashford et Sterling ont-ils une chance de gloire ?

Guardiola réagit à la victoire de Man City

Guardiola, quant à lui, a déclaré à BT Sport après le match: « Bon, on était mieux avec 11 joueurs [each] et mieux quand [Wolves had] 10 joueurs et bien sûr avec 1-0, tout peut arriver.

« La même chose d’Edi peut arriver, mais en 90 minutes, nous étions meilleurs. C’est difficile parce qu’ils sont les maîtres de très bien défendre, très profond avec la forme 5-3-2 et attendant d’attaquer avec [Adama] Traoré.

«Les deux attaquants tombent si près des trois au milieu qu’ils sont autorisés à sortir et à défendre les joueurs dans la surface.

« Il est important que nous n’ayons pas concédé, nous ne l’avons pas fait. Les trois derniers matchs, ils en ont perdu deux, aujourd’hui c’est le troisième. Le résultat est toujours 0-0, 1-0, 0-1 et c’est parce qu’ils défendent vraiment bien.

« C’est une victoire incroyable pour nous.

LIRE LA SUITE: Brighton devant Liverpool, Man City en course pour Wonderkid, alors que la période de prêt était prévue