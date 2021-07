Raheem Sterling riposte à la “flak injuste” qu’il a eu en jouant pour l’Angleterre

Raheem Sterling a été l’une des stars de la course de l’Angleterre aux demi-finales de l’Euro 2020 (Photo: EPA)

Raheem Sterling admet que sa carrière en Angleterre jusqu’à présent n’a “pas été une route facile” et qu’il a été contraint d’ignorer les réactions des médias après la “flak injuste” qui s’est abattue sur lui.

La superstar de Manchester City a été l’une des lumières brillantes de la course de l’Angleterre aux demi-finales de l’Euro 2020, marquant dans trois des quatre premiers matches de l’Angleterre et faisant partie intégrante de la victoire 4-0 en quart de finale contre l’Ukraine sans sur la feuille de pointage.

Le joueur de 26 ans a porté ses chiffres pour les Three Lions à 17 buts en 66 apparitions et est sans aucun doute un membre clé de l’équipe sous Gareth Southgate, mais cela n’a pas toujours été une expérience aussi amusante de jouer pour son pays.

Sterling a été critiqué dans le passé pour ses performances pour l’Angleterre et même pour des choses en dehors du football, des tatouages ​​​​aux maisons qu’il a achetées, ce qui a rendu plus difficile la recherche de sa meilleure forme pour les Three Lions.

“Ce n’a pas été une route facile avec l’équipe nationale”, a déclaré Sterling à la BBC.

«Dans le passé, je dirais une flak injuste que je recevais avant même de toucher une balle. En tant que jeune, c’était difficile à gérer.

“Dans la vie et dans le football, vous avez tendance à devoir vous mettre au défi et à le prendre pour ce qu’il est. Vous ne pouvez pas vous rabaisser, vous devez vous pousser encore plus, et c’est ce que j’ai fait. Je pense que c’est l’un de mes meilleurs traits.



Sterling a marqué des buts contre la Croatie, la République tchèque et l’Allemagne à l’Euro 2020 (Photo: .)

Sterling dit que les critiques de la presse ont entravé sa carrière dans le passé, mais il a appris à les bloquer et ne s’en préoccupe tout simplement plus.

“Vous essayez de faire de votre mieux et je ne l’ai jamais vraiment compris”, a-t-il déclaré.

«Ces choses peuvent vous affecter. Vous pensez peut-être que ce n’est pas possible, mais un commentaire qu’une personne dit – un journaliste ou un ancien footballeur – peut vous préoccuper.

« À partir de cette expérience, je me suis appris à ne pas regarder ces choses.

