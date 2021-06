Raheem Sterling salue le ” brillant ” Bukayo Saka après la victoire de l’Angleterre sur la République tchèque

Saka ébloui à Wembley (Photo: .)

Raheem Sterling a salué Bukayo Saka pour son rôle principal dans la victoire 1-0 de l’Angleterre sur la République tchèque mardi.

Le joueur de 19 ans a remporté le prix de l’Homme du match à Wembley pour une performance époustouflante dans laquelle il a présenté de solides arguments pour commencer pour les Trois Lions en phase à élimination directe.

Saka n’avait pas joué pour l’Angleterre lors de ses deux premiers matches de groupe, mais a été sélectionné par Gareth Southgate pour le choc contre la République tchèque, Phil Foden étant exclu de l’équipe de la journée.



L’adolescent a remporté le prix de l’homme du match (Photo: .)

L’ailier d’Arsenal s’est démarqué alors que les Three Lions ont obtenu la première place du groupe D grâce à la tête de Sterling en première mi-temps sur le centre de Jack Grealish.

Et le vainqueur du match Sterling, qui a marqué son deuxième but et celui de l’Angleterre du tournoi, a fait l’éloge de son compatriote.

“Je pensais que Bukayo Saka était brillant”, a déclaré Sterling de Manchester City à la BBC.

«Je lui ai dit après le match qu’il s’était mis dans les poches d’espace, qu’il avait foncé sur les gens, qu’il était direct et c’est ce dont vous avez besoin. C’est tout à son honneur.

“Il est dur, il est drôle, il s’entend bien avec tout le monde dans le vestiaire – je bourdonne pour lui.”

Plus : Arsenal FC



Southgate a également crédité la sortie impressionnante de Saka et a promis qu’il y avait plus à venir de son côté anglais.

“Nous avons été très impressionnés par Bukayo Saka tout au long du mois”, a déclaré le patron anglais à ITV.

«Il était excellent à Middlesbrough et nous l’avons aimé avec et sans ballon. Sa réception ce soir sous pression était fantastique.

« Les Tchèques sont une très bonne équipe. Ils utilisent bien le ballon et sont vraiment difficiles à briser. Il y a plus à venir de nous, certainement. Nous n’avons pas encore marqué sur un coup de pied arrêté dont je sais que les gens se sont moqués de nous en ne marquant que d’eux.

“Ils sont cruciaux dans les grands matches et nous devons les réussir. Nous ne parlons pas couramment mais nous avons des moments où nous avons l’air d’une bonne équipe.

