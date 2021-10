Raheem Sterling se dit ouvert à un déménagement à l’étranger au milieu des rumeurs de Barcelone

L’attaquant de Manchester City et de l’Angleterre, Raheem Sterling, se dit ouvert à un déménagement à l’étranger au milieu des spéculations qu’il recherche au Camp Nou par Barcelone.

Il y a eu des spéculations que les géants catalans pourraient déménager pour Sterling en janvier, initialement en prêt, et que le joueur de 26 ans est « fou » de rejoindre les géants catalans.

Sterling a maintenant évoqué la possibilité d’un déménagement avec des commentaires susceptibles d’alimenter les spéculations sur son avenir.

L’international anglais fait face à une rude concurrence pendant quelques minutes à Manchester City, mais pourrait voir plus de temps de jeu maintenant qu’il a été confirmé que Ferran Torres est sorti avec une fracture du pied.

Sterling a eu du mal à jouer à City cette saison, ne faisant que deux départs en Premier League, mais a clairement indiqué qu’il voulait jouer régulièrement.

« Si le football pour moi n’est pas à un certain niveau, je ne suis pas vraiment à mon plus heureux. Si je veux mon bonheur à un certain niveau, je dois jouer au football. J’ai besoin de marquer des buts. Et m’amuser.

