Raheem Sterling s’exprime sur la sanction controversée de l’Angleterre contre le Danemark

Sterling a été impliqué dans le moment décisif du match (Photo: .)

Raheem Sterling insiste sur le fait qu’il a été coupé par Joakim Maehle lors de l’incident de pénalité qui a vu l’Angleterre réserver sa place pour la finale de l’Euro 2020.

L’Angleterre rencontrera l’Italie dimanche après avoir battu le Danemark 2-1 alors qu’elle cherche à remporter sa première pièce d’argenterie internationale depuis son triomphe en Coupe du monde en 1966.

Alors que le match était prêt à 1-1 après 90 minutes, Gareth Southgate a pris le contrôle contre les Danois fatigués en prolongation, Maehle étant jugé avoir fait tomber Sterling après sa course folle à l’intérieur de la surface.

Harry Kane a vu son coup franc sauvé par Kasper Schmeichel, mais l’attaquant de Tottenham a réagi le plus rapidement pour enterrer le rebond et sceller la victoire de l’Angleterre.

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’agissait d’une pénalité “définitive”, Sterling a déclaré à ITV: “Oui, je suis entré dans la surface, il a sorti sa jambe droite et il a touché mes jambes pour que ce soit une pénalité claire.”



Kane a caché le rebond après le sauvetage de Schmeichel (Photo: .)

Le Danemark a pris les devants grâce à un superbe coup franc de Mikel Damsgaard après une demi-heure.

Sterling a été impliqué dans l’égalisation, pénétrant dans la surface pour s’accrocher à la réduction de Bukayo Saka avec la touche finale de Simon Kjaer qui finit par devenir un but contre son camp du Danemark.

“C’est une performance de haut niveau, nous avons dû creuser profondément, c’est la première fois que nous concédons dans le tournoi mais nous avons bien récupéré, montré un bon esprit d’équipe pour revenir et gagner”, a poursuivi Sterling.

Plus: Équipe nationale d’Angleterre



“Ce que le football signifie pour ce pays, vous pouvez le voir par les chiffres qui sont sortis ce soir, l’énergie, l’atmosphère, les acclamations, les maillots enlevés.

“Nous allons rentrer, célébrer un peu et à partir de demain, tout tourne autour de l’Italie.”

PLUS : Gary Neville vise à creuser Boris Johnson après que l’Angleterre ait atteint la finale de l’Euro 2020

PLUS : L’Angleterre bat le Danemark en prolongation pour réserver la finale de l’Euro 2020 contre l’Italie

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();