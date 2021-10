Raheem Sterling s’exprime sur son avenir au milieu des liens entre Arsenal et Newcastle

L’ailier s’est retrouvé à la périphérie de Man City cette saison (Photo: .)

Raheem Sterling dit qu’il serait désireux de quitter Manchester City en raison d’un manque de temps de jeu au milieu des spéculations selon lesquelles le duo de Premier League Arsenal et Newcastle sont tous deux intéressés à le signer.

Le joueur de 26 ans a encore environ 18 mois sur son contrat actuel avec les champions et hésite à prolonger son séjour au milieu des frustrations croissantes face au manque d’opportunités en équipe première.

Auparavant un pilier de l’équipe, Sterling n’a commencé que deux matches de championnat de City cette saison et semble de plus en plus être à la périphérie de la pensée de Pep Guardiola.

Sterling est tombé en disgrâce sous le patron de City Guardiola (Photo: .)

Alors que Sterling devrait être sous contrat en 2023, date à laquelle il pourra partir avec un transfert gratuit, City serait ouvert à la perspective d’encaisser soit en janvier, soit de préférence l’été prochain.

Cela a alerté de nombreux clubs sur sa disponibilité potentielle, l’international anglais étant l’un des nombreux joueurs de haut niveau envisagés par les nouveaux propriétaires de Newcastle.

Les Magpies ont été achetés par le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite et sont maintenant les propriétaires les plus riches du football mondial et disposent d’un énorme kit de transfert pour essayer de transformer l’équipe en prétendants au titre.

Arsenal a également été lié à Sterling, l’ancien entraîneur de City Mikel Arteta ayant travaillé en étroite collaboration avec l’ailier de l’Etihad et les deux auraient toujours une « excellente relation ».

Maintenant, Sterling a abordé les spéculations entourant son avenir et a confirmé qu’il serait désireux de rejoindre un nouveau club si cela signifiait qu’il se voyait garantir le temps de jeu régulier qui lui a été refusé par Guardiola.

S’adressant jeudi au sommet Business of Sport US du Financial Times, Sterling a déclaré: « S’il y avait la possibilité d’aller ailleurs pour plus de temps de jeu, je serais ouvert à cela.

«Comme je l’ai dit, le football est la chose la plus importante pour moi. Des défis que je me suis fixés depuis mon plus jeune âge et des rêves aussi.’

De sa situation actuelle, il a ajouté: « Je ne suis pas une personne qui va se plaindre. Je n’ai pas essayé d’en faire une affaire plus importante qu’elle ne l’est réellement. Je continue mon travail. Faites ce que j’ai besoin de faire. Et je suis juste impatient d’y aller. Jouer régulièrement des matchs de football. Marquer des buts régulièrement.

L’arrivée de Jack Grealish a relégué Sterling sur le banc (Photo: .)

«Dès mon plus jeune âge, le football a été la chose la plus importante de ma vie. Mon plus heureux je devrais dire. Quand je joue au football, c’est de là que je tire mon bonheur. Et, bien sûr, en famille aussi, mais le football a pour moi une place spéciale dans mon cœur.

«Avec tout ce qui vient avec le football, l’argent, être capable de faire de belles choses… Si je veux mon bonheur à un certain niveau, je dois jouer au football. J’ai besoin de marquer des buts et de m’amuser.

Sterling a également ouvert la possibilité de quitter la Premier League et de rejoindre un club étranger, ayant déjà été lié au Real Madrid, tandis que Barcelone serait désireux d’essayer de prêter l’attaquant en janvier.

Il a poursuivi: « En tant que joueur anglais, tout ce que je connais, c’est la Premier League et j’ai toujours pensé, vous savez, peut-être qu’un jour j’aimerais jouer à l’étranger. Voyez comment je relèverais ce défi.



