Raheem Sterling s’ouvre sur le rêve de Wembley, les ambitions de l’Euro 2020 et pourquoi il ne s’inquiétera pas de la place de l’Angleterre

in

Les attentes sont élevées pour l’Angleterre avant l’Euro 2020 et Raheem Sterling ne pense pas différemment.

Les Three Lions n’ont jamais été champions d’Europe mais sont l’un des favoris avant le tournoi, qui débutera vendredi.

Sterling a parlé exclusivement à talkSPORT avant l’Euro 2020

Il n’y a pas de grand favori pour remporter la compétition, mais Sterling pense que l’Angleterre doit être l’une des équipes en lice pour le trophée cet été.

“Quand j’ai rejoint l’équipe nationale pour la première fois, je n’osais pas dire” nous devrions faire ceci, nous devrions faire cela “”, a déclaré Sterling à talkSPORT.

«Mais avec les joueurs que nous avons, bien sûr, le plus important est d’essayer de sortir du groupe, mais nous voulons relever le défi, nous voulons aller en finale.

« C’est la seule raison pour laquelle la FA et tout le monde ont installé ce magnifique bâtiment (St George’s Park) afin que nous soyons aussi à l’aise que possible. Nous devons être exigeants, aussi simples que cela.

.

Sterling n’a aucun problème avec le poids des attentes sur l’Angleterre cet été

La campagne de l’Angleterre commence dimanche alors qu’elle affronte la Croatie lors de son match d’ouverture du Groupe D, EN DIRECT sur talkSPORT.

Ce sera un tournoi particulièrement spécial pour les joueurs anglais puisque tous leurs matches de groupe se joueront à domicile.

Leur affrontement des 16 derniers – s’ils réussissent – ​​pourrait également avoir lieu à Wembley, tandis que les demi-finales et la finale y seront également organisées.

Et Sterling admet que jouer au stade national, à côté de celui où il a grandi, est un “rêve”.

« Je ne peux pas attendre, en fait, je ne peux pas attendre. La saison a été longue, mais je suis ici avec l’Angleterre maintenant », a ajouté Sterling.

“Ce fut une bonne saison avec Man City, nous avons remporté des trophées, même si c’est décevant de ne pas avoir obtenu la Ligue des champions.

«Je joue à Wembley, l’équipe joue à Wembley, c’est ce dont sont faits les rêves. J’aborde ça dans un bel état d’esprit.

. – .

L’Angleterre connaîtra-t-elle la gloire européenne dans la patrie du football anglais ?

Alors que Sterling se dirigera vers le tournoi en tant que vainqueur du titre de Premier League, sa saison s’est terminée sur une note décevante alors que Man City a été battu par Chelsea en finale de la Ligue des champions.

Mais le joueur de 26 ans est passé de là et se concentre uniquement sur l’aide à la gloire de l’Angleterre.

“Je me sens bien. Tout est une question de mentalité », a-t-il déclaré.

“Vous pouvez jouer à beaucoup de matchs, mais si mentalement vous n’êtes pas heureux, si mentalement vous êtes en panne, d’accord, le tournoi pourrait être physiquement exigeant. Mais si vous êtes heureux et impatient d’y aller, c’est la chose la plus importante.

« C’est là où se trouve votre tête et votre esprit. Et en ce moment, mon état d’esprit est de sourire et d’être heureux.

Sterling a perdu son statut de titulaire garanti à Man City au cours de la seconde moitié de la saison 2020/21, ce qui a laissé entendre qu’il pourrait être absent cet été.

Lorsqu’on lui a demandé comment il bloquait les spéculations sur son avenir, il a répondu : « Faites ce qu’ils ont fait avant que nous ayons les médias sociaux. Ne vérifie rien, ne regarde rien. C’est la chose la plus importante.

.

Sterling a connu une saison individuelle difficile avec City – mais il ne regarde que vers l’avenir

Avec 61 sélections, Sterling est l’un des joueurs les plus expérimentés de l’équipe d’Angleterre, mais a du mal à garder sa place de titulaire cet été avec un tel éventail de talents offensifs à la disposition de Gareth Southgate.

A-t-il des craintes pour sa place ?

“J’ai commencé à jouer à l’âge de 17 ans, je n’ai jamais regardé et dit : ‘Oh, je ne vais pas jouer ou est-ce que je vais jouer’. Profitez simplement du football. Ce n’est pas si grave”, a-t-il déclaré.

talkSPORT et talkSPORT 2 auront des commentaires en direct de CHAQUE match de l’Euro 2020. Vous ne manquerez rien car nous vous proposons une couverture, des réactions et des analyses 24 heures sur 24 du 11 juin au 11 juillet. Écoutez en ligne ICI.

GAGNEZ 50 000 £ avec Dream Team Euros

Dream Team Euros est là

Le meilleur jeu de football Fantasy pour accompagner l’Euro 2020 est arrivé.

Et vous pouvez jouer absolument GRATUITEMENT pour tenter de gagner le jackpot de 50 000 £.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE GRATUITEMENT !

Euros de la Dream Team

Jackpot de 50 000 £ Le meilleur jeu de football fantastique cet été Jouez en mini-ligues contre vos amis, collègues, membres de votre famille – et des célébrités triées sur le volet GRATUITEMENT à jouer