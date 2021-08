Rahm (67), co-leader du Northern Trust avec un stellaire Smith (60)

Jon Rahm fait partie des prétendants à la victoire dans le Fiducie du Nord, mais le premier tournoi éliminatoire de la Coupe FedEx Il ne sera pas résolu dimanche comme prévu. La PGA a annoncé que la dernière journée était reportée à lundi en raison de la menace de l’ouragan ‘Henri’ dans la région. Le Northern Trust se joue au Liberty National GC, en Ville de Jersey, à côté de New York (USA).

Après 48 trous sans échec et 17 birdies sur trois jours de compétition, Rahm a commis sa première erreur du tournoi en faisant un double bogey à 13, où il a été malchanceux et a reçu trop de punition.

Jusque-là, Jon avait réalisé huit birdies jeudi, quatre vendredi et cinq samedi (4, 6, 7, 8, 11) avant ce satané trou 13. Le Basque de 26 ans, n°1 mondial, a tout de suite réagi. et il était sur le point d’obtenir un aigle au 15. Il a fait un autre birdie, mais au 16, il a pris un mauvais départ, une pire récupération, est allé trop loin sur son deuxième coup et a terminé avec un bogey.

Le golfeur espagnol a finalement terminé avec sept birdies, un bogey et un autre doublé pour signer 67 coups et partager la tête avec l’Australien Cameron Smith, qui s’est imposé comme le protagoniste de la troisième journée en signant une carte fantastique de 60 coups avec 11 birdies sans faute après avoir pris 11 fairways de 14, 15 greens de 18 et n’avoir eu besoin que de 25 putts.

Rahm et Smith à égalité en tête du classement avec 197 coups (-16) et un avantage sur le Sud-Africain Erik van Rooyen (62) et deux concernant les locaux Justin Thomas (67) et Tony Finau (68).

Cameron Smith a réalisé 11 birdies sans échec à son troisième tour

Efe

Classement après la 3e journée (par 71) :

197 Jon Rahm (ESP) 63-67-67

Cameron Smith (Australie) 69-68-60

198 Erik Van Rooyen (RSA) 69-67-62

199 Justin Thomas (États-Unis) 63-69-67

Tony Finau (États-Unis) 67-64-68

200 Shane Lowry (Irlande) 71-67-62

Viktor Hovland (Nor) 68-67-65

…

202 Brooks Koepka (États-Unis) 70-64-68

206 Jordan Spieth (États-Unis) 72-62-72

207 Rory McIlroy (Irl. N.) 71-70-66

Hideki Matsuyama (Japon) 69-68-70

208 Bryson DeChambeau (États-Unis) 71-65-72