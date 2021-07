Rahm (68) est toujours en hausse après la 3e journée mais toujours à 5 tirs derrière Oosthuizen

Retour des contrastes à Jon Rahm, 68 tirs (-2), pour 203 (-7) dans le top dix (6e à égalité), mais encore loin du leader incombustible Louis Oosthuizen (-12) dans troisième journée du British Open, le soi-disant « mouvement », dans un Royal St. George’s avec du soleil, peu de vent, le terrain relativement ouvert, et les drapeaux un peu plus compliqués.

Rahm n’a pas perdu de terrain, au contraire, il a continué à monter par rapport à ceux du sommet, ce qu’ils ne peuvent pas dire par exemple Brooks koepka, le n°1 mondial Dustin Johnson (Quel pájara avait ce samedi DJ), sans parler Rory McIlroy ou alors Bryson De Chambeau, perdu au classement.

Tout ce qui ne terminait pas la journée à quatre ou cinq coups du leader en l’absence de la séance dominicale semblait être une entreprise très difficile pour le Basque, qui ce samedi pour pouvoir se retrouver de mauvaise humeur en raison d’une situation de balle sur le 18e trou par pure malchance, il l’a fait avec une bonne tête en faisant un putt de trois mètres pour sauver une paire de réparation après avoir signé une carte avec ‘up & downs’.

Une carte qui a eu un moment important, le bogey-6 dans le par 5 de la première partie du parcours, mais que Jon au lieu de se froisser, a sorti sa poitrine et là à la fin il a voulu continuer à avoir ses options, marquant trois birdies sur les trous 12, 14 et 17. Sur le 14e trou, le deuxième par 5 du parcours, Rahm cette fois il a réussi à “putt” pour l’aigle.

Jon n’avait cependant pas le quota de birdies qu’il a d’habitude, mais il a pris le boulot avec une note et il ne faut rien enlever aux 68 coups car déjà au club-house il pouvait attendre calmement pour voir si par hasard Louis Oosthuizen, Jordan Spieth et Collin Morikawa (ils ajoutent cinq ‘majors’ et plusieurs deuxièmes places dans ‘majors’) ils ont un peu baissé le piston ou n’ont pas tiré en haut du tableau.

Eh bien, Spieth a “percé” avec des bogeys en 17 et 18 pour -9 au total, Morikawa est passé de moins en plus et se remet de deux premiers bogeys avec quatre birdies qu’il a terminé avec -11 et Oosthuizen, après deux bogeys qu’ils pourraient lui faire doute, il a réussi à terminer avec un birdie dans les 16 et 69 coups, leader en solitaire avec 198.

Louis Oosthuizen étudie sa ligne de putt au 17e trou

Le Sud-Africain, qui compte 50 “grands” derrière lui, avec une victoire et six deuxièmes places, et une victoire et un barrage perdu contre le Britannique, qui joue pour la 13e fois, pourrait être le premier leader de bout en bout. terminer ce dimanche du tournoi après McIlroy en 2014 et le premier également, s’il signe un quatrième tour sous 70 coups, à remporter l’Open avec quatre cartons lui donnant le ‘6’ d’avance depuis Spieth en 2017.

Rahm a signé vendredi son meilleur tour dans un Grand Chelem, le Sud-Africain a battu le record du nombre total de coups chez un Britannique après 36 trous avec 129 (le record dans un “majeur” est détenu par Koepka avec 128 dans la PGA 2019) et Jon il était l’un des cinq joueurs qui n’ont pas souillé sa carte de bogey.

Une grande partie de la faute était de corriger les degrés du visage du putter basque après le premier tour sur le camion club de sa marque sponsor (quelque chose d’imperceptible pour les mortels mais oui pour un golfeur de classe mondiale comme lui). Ce samedi, Rahm a raté des putts, comme celui d’un mètre pour le par du trou 1, mais dans l’ensemble il était juste sur le green et ceux qui n’entraient pas dans le trou l’ont brossé ou léché.

Au golf, tout peut arriver, et encore plus dans un British links. Mais si ce dimanche, comme prévu, il n’y a pas de vent au Royal St.George’s, le Biscayen aura besoin d’un supplément, pour sortir un lapin de son chapeau, pour réaliser le doublet Open USA-British Open. Par désir, par désir, par lutte, par cœur, par courage, par golf et en honorant la mémoire de Seve Ballesteros, le seul champion d’Espagne que les Britanniques ont eu, ne restera pas.