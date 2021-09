Rahm arrive au jour décisif du Tour Championship à deux coups des 15 millions

Nouvelles connexes

L’Américain Patrick Cantlay Il a eu un grand duel avec les Espagnols pour la troisième journée consécutive Jon Rahm dans la lutte pour le titre du tournoi Tour Championship FedEx Cup, mais cette fois afin de ne pas perdre de terrain dans le leadership et de remporter un coup qui lui donne deux d’avantage.

Rahm n’a pas été inspiré par les deux premiers tours lorsqu’il a coupé trois des quatre avances qui ont commencé le tournoi de Cantlay en tant que leader du classement de la FedEx Cup. Ainsi, il a pris un coup de retard, mais a gardé toutes les options ouvertes pour remporter le titre et un prix de 15 millions de dollars dimanche.

L’Américain Justin Thomas était chargé de livrer la meilleure carte signée de la journée avec 65 (-5) à placer avec 199 coups et (-15), de cette façon, monter à la troisième place avec (-15), cinq des (-20 ) qui possède Cantlay et trois de Rahm (-18).

Attaché au

Jon et Patrick co-dirigent les moins de 17 ans. pic.twitter.com/SnPVyEbHcM – Tour Championship (@playofffinale) 4 septembre 2021

Cantlay a réussi son dernier birdie au moment où il s’y attendait le moins et a estimé que cela valait plus qu’un coup supplémentaire. Conservant une avance d’un coup sur Rahm, il est passé du rough de droite au premier des deux bunkers devant le 18e green avec la broche cachée derrière le second.

Intraitable

Cantlay a tiré en toute sécurité à huit mètres et avait une avance de 67 (-3) par deux. “Je pensais que c’était un énorme coup de pouce”, a déclaré Cantlay. “C’était un bon putt à faire, surtout en étant hors de position sur ce trou. Et je vais continuer sur cette lancée demain”, a-t-il ajouté. Le décor était planté pour un sprint vers la FedEx Cup et son prix de 15 millions de dollars, avec des ramifications qui pourraient aller encore plus loin.

Pour l’instant, il était à 20 sous la normale (200) avec une avance de deux coups sur Rahm (198, -18) qui avait un record de 68 (-2) et il sait qu’il aura les mains pleines, avec un East Lake et affrontez le joueur numéro un au monde, qui déteste perdre autant que lui.

15 millions

L’argent est un bon sujet de discussion pour Cantlay et Rahm, et même Thomas, qui est toujours en mesure de s’assurer qu’il ne s’agit pas d’un match à deux joueurs. “Je ne joue pas pour gagner de l’argent”, a déclaré Cantlay. “Je joue parce que je veux gagner des tournois de golf et j’adore le faire. Et je suis bien placé pour le faire demain.”

Jon Rahm, au championnat REUTERS Tour 2021

A Rahm, le champion de US Open, s’est vu refuser ce qui semblait être une victoire certaine à Memorial au début du mois de juin alors qu’il avait une avance de six coups, puis a dû abandonner avec un test positif pour le Covid-19.

Il avait quatre coups de retard avec huit trous à jouer, n’a fait qu’un seul birdie et a quand même regagné du terrain lorsque Cantlay, qui avait parcouru 46 trous avec un seul bogey, a réussi trois bogeys et raté quelques opportunités de birdie au cours des neuf dernières années. , se terminant par son grand ‘birdie’. “C’était un de ces jours où il y avait beaucoup de chiffres entre les deux”, a déclaré Rahm. « Il y avait beaucoup de trois quarts et de finesse, et sur certains trous j’ai joué un peu plus conservateur et je ne me suis pas donné les meilleures occasions de faire des putts », a-t-il expliqué.

Thomas, qui a commencé le championnat du Tour avec six coups de retard en raison de sa position à la FedEx Cup avant la finale, était prêt pour la ronde basse de la semaine visant à se rapprocher un peu, mais a tiré son coup de départ sur la normale 5 sur 18, il est passé de de rough à rough à 11 mètres, puis a effectué trois putts bogey, ratant un putt de moins de deux mètres. Il a terminé cinq derrière. “Je ne peux pas compter sur eux pour passer une mauvaise journée”, a déclaré Thomas. “Je dois juste aller de l’avant et faire mon travail.”

Personne d’autre ne s’est approché de plus de sept tirs de Cantlay, qui a commencé la semaine 10 sous la normale après sa victoire au Championnat BMW faire de lui la première semence.

Tandis que mexicain Abraham AncerBien qu’il soit loin de la bagarre pour le titre, il a bouclé son meilleur parcours avec un record de 65 coups (-5) qui lui a permis de regagner 11 positions pour en avoir désormais 204 (-10) et grimper à la cinquième position qu’il partage. avec l’américain Billy horschel.

Sergio Garcia

Le vétéran espagnol Sergio Garcia Il s’est aussi démarqué avec sa meilleure performance jusqu’à présent de ce tournoi, réalisant un record de 66 (-4) pour cumuler 204 (-6), grimpant six positions et occupant la treizième, qu’il partage avec deux autres joueurs : l’Américain Tony Finau et l’australien Cameron Smith.

Le jeune chilien Joaquin Niemann il s’est amélioré par rapport aux deux journées précédentes, mais il n’a pas dépassé le par (70) pour continuer à l’avant-dernière place avec 213 coups cumulés (+2).

[Más información: Jon Rahm asegura que no tuvo Covid durante los Juegos de Tokio: “No me explico qué sucedió”]

Suivez les sujets qui vous intéressent