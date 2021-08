Rahm, avec Finau et Smith dans les deux premiers jours de la BMW

Les Championnat BMW, Deuxième éliminatoire de la FedEx Cup, a réuni les trois protagonistes de The Northern Trust pendant les deux premiers jours et ainsi Jon Rahm, Tony Finau et Cameron Smith Ils joueront dans le même match, en revanche, au Caves Valley Golf Club à Owings Mills, Maryland.

L’homme de Barrika partagera ses 36 premiers trous du tournoi avec ceux qu’il a combattus pour la victoire au Northern Trust, le premier des trois playoffs qui décident de la saison sur le PGA Tour. Tous trois forment l’un des groupes les plus marquants du tournoi. Son premier tour débutera ce jeudi à 17h21 en heure péninsulaire espagnole et le second, vendredi à 19h43.

Sergio GarciaDe son côté, il jouera jeudi et vendredi en partageant le groupe avec le Sud-Africain Erik van Rooyen et l’Anglais Lee Westwood. Leur premier match débutera jeudi à 20h07. et le second, le vendredi à 17h33. D’autres groupes importants sont : Jordan Spieth, Harris English et Bryson DeChambeau ; Patrick Cantlay, Justin Thomas et Collin Morikawa ; et Abraham Ancer, Louis Oosthuizen et Sam Burns.

Dans ce tournoi 69 des 70 meilleurs joueurs de la FedEx Cup se rencontrent, la seule absence est celle de Patrick Reed, hospitalisé pour une pneumonie bilatérale.