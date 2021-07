Rahm, avec Lowry et Oosthuizen lors des deux premiers tours au Royal St. George’s

Les paires de 149e British Open, dernier Grand Chelem de la saison qui débute ce jeudi dans le Royal St George’s of Sandwich (Angleterre). Jon Rahm, actuel champion de l’US Open, a participé à l’un des matchs avec une couverture télévisée spéciale, les deux premiers jours de compétition avec le champion en titre, l’Irlandais Shane Lowry (Il a gagné en 2019 puisque l’année dernière la pandémie a forcé la suspension de l’Open), et avec le champion 2010, le Sud-Africain Louis Oosthuizen, finaliste des deux derniers tournois majeurs, la PGA et l’US Open. Son premier tour débutera ce jeudi à 10h58, heure de la péninsule espagnole.

Concernant les autres Espagnols, Gonzalo Fernández-Castaño Il jouera avec Mike Lorenzo Vera et Abel Gallegos à partir de 7.57 dans notre pays ; Jorge Campillo il partagera la manche avec Sam Burns et Lucas Herbert (10h14) ; Sergio Garcia jouera avec Scottie Scheffler et Yuxin Lin à partir de 11h31. Oui Rafa cabrera il est de l’après-midi, avec Keegan Bradley et Ricard Lee, à 15 h 04.

Les autres groupes importants pour ces deux premiers tours du tournoi sont Jordan Spieth, Bryson DeChambeau et Branden Grace ; Dustin Johnson, Will Zalatoris et Justin Rose ; Justin Thomas, Tommy Fleetwood et Adam Scott, et Rory McIlroy, Patrick Reed et Cameron Smith.

