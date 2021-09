Rahm continue sur sa lancée et est à un coup derrière Cantlay dans le Tour Championship

in

Pour la deuxième journée consécutive, personne n’a battu Jon Rahm dans le Tour Championship. C’est exactement ce dont il avait besoin pour regagner du terrain avec l’Américain Patrick Cantlay dans une course poursuite passionnante de 15 millions de dollars le week-end.

Rahm a réussi un birdie sur ses trois derniers trous ce vendredi pour un 5 de moins de 65 ans. Cantlay a réussi un birdie sur ses deux derniers trous pour un 66 sans bogey pour garder une longueur d’avance.

L’Américain Bryson DeChambeau était le prochain joueur le plus proche, et ses 67 coups (-3) ils ont perdu du terrain parce qu’ils sont tombés six derrière le leader.

Cantlay semblait protéger un avantage, jouant souvent avec la surface du green. C’était plus un produit de respect envers un parcours d’East Lake qui punit même les échecs mineurs du mauvais côté du trou. Il a touché 16 des 18 greens, et seulement deux fois, il a même réussi des putts à moins de six pieds de distance.

“Je joue très bien et je me débrouille bien sur le terrain de golf“, a déclaré Cantlay, qui a commencé le championnat du Tour à 10 sous la normale parce qu’il était numéro un au classement de la FedEx Cup. Rahm a commencé quatre coups en arrière, se classant quatrième et en recevant six sous la normale.

Cantlay et Rahm ont joué dans le trio final, avec DeChambeau, avant le week-end dans le championnat BMW. Cantlay a terminé 66-66 et a gagné en séries éliminatoires. Rahm a clôturé à 70-70 et à égalité à la neuvième place, tombant au quatrième rang du classement final.

Jon Rahm

ERIK S. LESSER / .

Cela semble maintenant il y a longtemps, et avec leurs brillantes performances jeudi et vendredi, à 65 (-5), tout semble normal.

Cantlay avait 17 coups sous le par et avec Rahm, ils seront à nouveau dans le groupe final pour se battre pour le titre et le meilleur prix en argent de la saison.

DeChambeau avait plus de travail à faire, tout comme l’Américain Justin Thomas, qui a réussi deux bogeys et n’a pas réussi un birdie à la normale 5 18 lors de sa ronde de 67 (-3). Il était sept derrière (-10).

Un autre Américain Harris English a fait sa part d’erreurs avec cinq bogeys dans sa ronde de 69 (-1), le laissant dans le grand groupe à 9 sous le par.

Son compatriote Jordan Spieth aussi. Il visait son quatrième birdie consécutif pour entrer dans le mélange, face à un putt de moins de trois pieds au trou 13. Il a réussi trois putts, a perdu de son élan et a tiré 67 (-3). Spieth, l’Irlandais du Nord Rory McIlroy (66, -4) et le Sud-Africain Louis Oosthuizen (67, -3) étaient à 8 sous la normale.

Finis les faibles scores des premiers tournois éliminatoires de la FedEx Cup, à Liberty Natitonal et Caves Valley, détrempés par la pluie, où les joueurs de chaque terrain ont réussi un putt à 59.

Cantlay a eu beaucoup de regards sur le birdie, et il n’a pas entendu beaucoup de cris “Patty Ice” parce que peu de ces putts arrivaient. Il est monté et descendu d’un bunker au par 5. Son coin sur le 13 a reculé d’un pouce du trou.

Rahm a fait un putt de 11 mètres depuis le green le 13e, et l’a retourné avec un mauvais drive vers la droite au trou suivant., puis a réduit l’écart à un coup avec un birdie de dix pieds sur 16.

Sergio García a signé une carte de 70 (pair) pour accumuler 138 (-2) et occuper la vingtième place.