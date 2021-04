Rahm est toujours dans le combat au Masters

10 avril 2021 à 04h05 CEST

Le golfeur biscayen Jon Rahm a terminé la deuxième manche du Masters, qui se déroule cette semaine sur le parcours historique d’Augusta National, au pair et à sept coups du leader, l’Anglais Justin Rose (-7). «Il y a des moments. Je frappe de bons coups, mais vous devez être si précis et marcher si serré cette semaine que ce mètre ou cinq pieds peut vous coûter un peu », a déclaré Rahm après un tour avec trois bogeys et trois birdies. «Il y a eu plusieurs trous où j’ai été sur la défensive et ça se voit. Demain il faudra un tour bas pour se mettre en position et ne pas avoir à faire de miracle dimanche », a commenté le numéro trois du classement mondial.

Jon Rahm participe cette semaine à son cinquième Masters et connaît déjà assez bien les menaces d’Augusta National. «Nous devrons être un peu plus agressifs, mais dans les limites du possible. Ce champ vous pénalisera si vous revenez en arrière, a-t-il souligné. «J’imagine que ces conditions avec les greens un peu plus durs et le parcours roulant un peu plus, on dirait que ça a été joué avant. Quelqu’un comme Chema avec le jeu court qu’il a et avec sa précision avec les fers, sera très bien pour lui & rdquor;, a déclaré Rahm célébrant que le Gipuzkoan José María Olazabal, s’est qualifié pour le week-end à son trente-deuxième Masters. «Avec son âge (55 ans) et jouer comme il joue. J’ai joué avec Rory McIlroy aujourd’hui, qui lui emmène à 60 mètres du tee et n’a pas fait la coupe. J’espère que vous passez un bon week-end et j’en fais quelques-uns, et réunissons-nous dimanche pour faire peur aux gens à l’étage, conclut le golfeur de Barrika en souriant.