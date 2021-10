Rahm et Cabrera ensemble, attraction à l’Estrella Damm de Valderrama

Les Estrella Damm Andalucía Masters, l’un des six tournois de la Tournée européenne qui sont arrivés ou feront escale en Espagne cette année, il se joue de 14-17 octobre (Movistar Golf, 14h à 19h), c’est-à-dire du jeudi au dimanche, dans le Real Club Valderrama (San Roque, Cadix), avec la grande motivation d’avoir le n°1 mondial Jon Rahm, avec lui vainqueur de l’Open d’Espagne dimanche dernier, Rafa Cabrera, et avec lui Finaliste ouvert Adri Arnaus, plus deux autres joueurs Ryder de Whistling Straits : Bernd Wiesberger et Matthew Fitzpatrick, les 2018 capitaine Thomas Bjorn et l’un des ‘vices’ de 2021, Martin Kaymer.

La principale référence sportive de cet événement de l’European Tour valable pour la Race to Dubai est sans conteste Rahm, premier champion d’Espagne de l’US Open, rempart de l’équipe européenne en Ryder Cup et appelé à écrire des pages historiques du golf. Estrella Damm est le tournoi du circuit avec le plus grand nombre de prix des six organisés en 2021 en Espagne, et c’est également la première compétition de golf à être reconnue par le gouvernement espagnol comme un événement d’intérêt public exceptionnel.

Pour vous ouvrir la bouche jeudi et vendredi il y a déjà les horaires et groupes des deux premiers jours. Jon Rahm et Rafa Cabrera joueront avec Matthew Fitzpatrick. Ce jeudi à partir de 9h40 et vendredi à 14h00. C’est le match stellaire du tournoi, mais pas le seul grand couple. Le magasin’ Alvaro Quiros, né à Guadiaro voisin, le fera avec Santi Tarrio et Andy Sullivan ; Jorge Campillo avec Martin Kaymer et Robert MacIntyre ; Bernd Wiesberger, avec Min Woo Lee et Nicolai Hojgaard, et Adri Arnaus, avec Thomas Detry et Justin Harding.

Pau Gasol salue Jon Rahm lors du Pro-Am

.

Pau Gasol, star du Pro-Am

Comme à l’accoutumée, ce mercredi le Pro Am se dispute avec les invités des sponsors et la note la plus marquante est la présence du jeune retraité Pau Gasol, qui est vu publiquement pour la première fois lors d’un événement sportif depuis qu’il a officiellement annoncé qu’il quittait le basket-ball. Gasol joue avec Luis Figo, ancien Barça, Real Madrid et Inter Milan, et Juan Manuel Morales. Les neuf premiers trous ont été joués par Adri Arnaus et le deuxième neuf par Robert MacIntyre. Gasol et Arnaus ont de très bonnes relations et ont joué plus de fois ensemble.