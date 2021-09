Rahm et García brillent mais les USA caresse la finale victorieuse (11-5)

L’Europe  va dans un sens et le les Espagnols pour un autre dans le Ryder cup du détroit de Whistling. Jon Rahm, trois victoires et un nul, soit 3,5 points sur 4 possibles, et Sergio Garcia, trois sur trois. Spectaculaire mais pas assez. La dure réalité est qu’après le deuxième jour du tournoi à côté du lac Michigan Etats-Unis il caresse la victoire (11-5) et en simple ce dimanche, 3,5 points suffisent pour récupérer le trophée créé en 1927 et qu’ils n’ont remporté que trois fois lors des douze dernières éditions disputées. Ce samedi, encore 3-1 en foursomes pour les Yankees et 2-2 en fourballs.

Malheureusement, les victoires ce samedi du duo espagnol ont peu servi les intérêts européens car le reste des coéquipiers n’a pas accompagné à quelques exceptions près (Lowry et Hatton). Ils ont à nouveau sauvé l’honneur le matin, 3 et 1 contre Brooks Koepka et Daniel Berger, et dans l’après-midi, un autre triomphe, extraordinaire dans un match très dur, contre Koepka et le petit prodige Jordan Spieth.

Coup de chapeau au Basque et au Castellón dans ce Ryder où ils ont été les seuls et authentiques piliers sur lesquels l’équipe de Padraig Harrington s’est soutenue, dépassée par les événements. On ne peut rien demander de plus aux Espagnols, toujours très empathiques, toujours conscients les uns des autres, toujours positifs. Toujours mortel et donnant toujours la callosité. Pour Borriol, 28,5 points déjà ajoutés, voyons qui l’attrape, et 25 parties gagnées !. Ajouter et c’est parti

“Ce n’était pas le meilleur jour, mais ce que Jon a fait a été spectaculaire, surtout les 14, 15, 16 et 17. Nous nous battrons jusqu’au bout, nous ne baissons pas les bras et ne laissons personne douter que nous allons nous battre jusqu’au bout. C’est très difficile, très compliqué, mais on va essayer”, a déclaré Sergio au pied du green.

Tout doit être dit, dans l’après-midi fourballs Shane Lowry et Tyrrel Hatton a remporté une victoire atroce au 18e trou contre Tony Finau et Harris English (un ’10’ pour le vainqueur des Britanniques en 2019) et a accompagné Jon et Sergio dans la victoire, qui quelques minutes après le putt miraculeux de Lowry pour sauver le point certifié sur le 17e trou son grand triomphe. L’Europe s’est classée 9-5 au tableau d’affichage, qui quelques secondes plus tard était de 10-5 avec le triomphe final de Dustin Johnson et Collin Morikawa sur Rory McIlroy et Ian Poulter, inconnus et jamais impliqués dans le jeu, par 4 et 3. Le 11 -5 finale a été mise par Bryson DeChambeu et Scvottie Scheffler.

Le dernier match de l’après-midi qui restait sur le terrain mettait en vedette Scheffler, qui, avec un birdie-birdie sur les trous 15 et 16, a renversé le score et mis Fleetwood et Hovland dans les cordes, et plus que jamais la victoire finale. Même pas attrayant pour le Miracle de Medinah d’il y a neuf ans, lorsque l’Europe a atteint les simples avec un désavantage de quatre points (10-6) qui cette fois est de six (11-5).

En simple ce dimanche, l’Europe doit sortir toute son artillerie lors des premiers matchs, teindre immédiatement le tableau de bord en bleu et attendre. Mais des miracles peuvent se produire à Lourdes et à Fatima. A Kohler (Wisconsin), ce dimanche, honnêtement non.

DEUXIÈME JOUR

QUATRE QUATRE

Jon Rahm et Sergio García (Europe) battent

Brooks Koepka et Daniel Berger (USA) 3 et 1

Dustin Johnson et Collin Morikawa (États-Unis) a

Paul Casey et Tyrrell Hatton (Europe) 2 et 1

Jordan Spieth et Justin Thomas (USA) battent

Viktor Hovland et Bern Wiesberger (Eur) 2 ci-dessus

Patrick Cantlay et Xander Schauffele (USA) a

Lee Westwood et Mattew Fitzpatrick (Eur) 2 et 1

TOTAL FOURSOMES : États-Unis-Europe 3-1

FOURBALL

Jon Rahm et Sergio García (Europe) battent

Brooks Koepka et Jordan Spieth (USA) 2 et 1)

Shane Lowry et Tyrrell Hatton (Europe) gagnent

Tony Finau et Harris English (USA) un ci-dessus

T. Fleetwood et Viktor Hovland (Eur) perdent avec

Bryson DeChambeau et Scottie Scheffler (États-Unis) 3 et 1

Dustin Johnson et Collin Morikawa (victoire des États-Unis

à RoryMcIlroy et Ian Poulter (Europe) 4 et 3

TOTAL FOURBALLS : USA-Europe 2-2

TOTAL DEUXIÈME JOUR : USA-Europe 11-5