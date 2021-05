Rahm et García, les deux Espagnols dans le deuxième grand de l’année

19/05/2021 à 10h46 CEST

.

Le Biscayen Jon Rahm et le Castellón Sergio Garcia son los dos únicos golfistas españoles que compiten esta semana en el segundo major del año, el Campeonato de la Asociación de Profesionales de Golf de Estados Unidos (US PGA Championship), que se disputa en el recorrido de Kiawah Island, en la costa de Carolina du Sud.

«Ce champ a beaucoup d’options et cela peut le rendre très amusant. Avec ce vent, il est important d’apprendre rapidement comment le terrain se joue et de rester très fidèle à cette stratégie. Sachez gérer le parcours et comment le jouer au mieux de vos capacités & rdquor; Jon Rahm, numéro trois mondial, sur sa stratégie de la semaine.

«Dans ce domaine, cela dépendra beaucoup de la façon dont ils le présenteront. Le jouer ces jours-ci par derrière et avec le vent qu’il fait est un parcours très dur, avec des trous longs et difficiles, et des greens compliqués ”, a corroboré le vétéran. Sergio Garcia, qui participe cette semaine à son vingt-troisième championnat de la PGA.

Depuis 2012, la dernière fois que le championnat PGA a été disputé à Kiawah avec une victoire écrasante pour l’Irlandais du Nord Rory McIlory, Garcia Il ne s’est qualifié pour le week-end qu’à trois reprises. Cette fois, l’Espagnol de Castellón arrive encouragé et surtout motivé par la possibilité de faire partie de l’équipe européenne de la Ryder Cup, la compétition entre les États-Unis et l’Europe qui se déroulera en septembre dans le Wisconsin.

«Le Ryder est définitivement l’un des objectifs. Si ce n’est pas le plus important, c’est l’un d’entre eux. J’adorerais faire partie de cette équipe et j’y travaille. Je vais faire de mon mieux pour faire partie de cette équipe & rdquor;, dit-il Garcia, qui doit gagner la place pour ce qui serait sa 10e Ryder Cup.

“J’ai joué avec Sergio dans de nombreux matches de la Ryder Cup. Il a toujours été un grand compétiteur à la Ryder et il est difficile de l’imaginer sans lui & rdquor;, a-t-elle déclaré à propos de Garcia le vétéran anglais Lee Westwood, qui fait mathématiquement partie de l’équipe européenne à 48 ans.

Jon Rahm, qui a vaincu Tiger Woods Lors de sa première Ryder Cup en 2018, il a également la garantie d’une place en tant que représentant de l’Europe en septembre et en tant que représentant de l’Espagne aux Jeux olympiques de Tokyo en juillet.

«Je veux jouer et je vais jouer. J’ai pu représenter l’Espagne à tous les niveaux et j’ai pu gagner des médailles d’or et j’aimerais leur donner une médaille d’or olympique ”, a-t-il déclaré. Rahm, qui espère être à Tokyo malgré le calendrier serré et les difficultés liées au coronavirus.

Le golfeur de 26 ans a retrouvé son niveau de jeu après une pause pour profiter de son fils nouveau-né. “Avec Kepa Vos bras sont un peu plus fatigués, mais nous passons un bon moment. Quand je le tiens dans mes bras, c’est comme si le reste du monde n’avait pas d’importance et que ce moment était unique ”, a-t-il commenté son bébé de six semaines.

«Je n’ai pas touché le bâton pendant huit jours et quand vous ne touchez pas un bâton pendant un certain temps, ce qui souffre, c’est le jeu court. Chaque jour je me sentais mieux et le but était de bien jouer cette semaine ”, a-t-il déclaré. Rahm, qui aspire à être le premier Espagnol à remporter un championnat de la PGA.

«Le but est de toujours gagner, mais s’il faut choisir une semaine, je choisis celle-ci», a-t-il conclu.