Rahm et García sauvent l’honneur européen en quatuor avec leur point (3-1)

La première fois qu’ils ont joué ensemble dans le Coupe Ryder et ils l’ont fait contre le meilleur couple américain théorique, mais ce vendredi au Siffling Straits de Kohler (Wisconsin) Jon Rahm et Sergio Garcia Ils n’ont pas failli au pronostic et ont ajouté le premier point pour l’Europe en remportant le quatuor du matin par 3 et 1 contre Jordan Spieth et Justin Thomas.

Cependant, les Espagnols n’ont pu que sauver l’honneur européen avec les trois autres duels de la matinée résolus clairement pour les Américains et ainsi la journée des foursomes du matin s’est terminée 3-1 en faveur de l’équipe américaine de Steve Stricker.

Le Castellón, record de points dans le Ryder avec 22,5, en a donc ajouté un de plus et avec cette victoire a égalé les 23 au total des Britanniques Nick Faldo, leader de cette statistique jusqu’à ce vendredi.

Galerie

La 1ère journée de la Ryder Cup, en images TANNEN MAURY / .

Ce fut un match très difficile pour le couple espagnol, qui a commencé à perdre mais deux putts de birdie du Basque Jon Rahm sur les trous 3 et 4 ont changé le score, ils n’ont vu que les Américains les ont égalés à 5 et à partir de 7 il est revenu. Duo hispanique pour prendre de l’avance pour fermer les neuf premiers trous à deux.

Un super birdie en 10 leur a donné trois trous d’avance, il y avait un peu de suspense en 13 quand Spieth et Thomas ont coupé, mais encore une fois Sergio, au sommet du match, quand il était temps d’arrêter les Américains, a troué un putt de ceux qui faisaient mal à 15 quand ils avaient le ballon beaucoup plus près, et encore une fois ils ont mis le 3 avec trois à jouer. La sentence est tombée le 17, un spectaculaire par 3 en bord de mer.

“Les Américains ont très bien joué mais j’avais le numéro un mondial à côté de moi et c’est très facile, je me sentais très bien tout au long du tour et celui de Jon était incroyable, réalisant les deux putts qu’il devait faire. Nous l’avons fait. de très bien jouer et logiquement nous avons fini très heureux », a déclaré Sergio du pied du green.

Jon Rahm et Sergio García célèbrent leur triomphe au 17e trou

Ashley Landis / AP

« J’ai passé un bon moment et je pense qu’il a aussi passé un bon moment. C’était sympa, on s’entendait très bien et on s’encourageait très bien, ce qui est toujours important. La vérité est que pour moi, cela a été un plaisir et quelque chose que nous devions tous les deux gagner à faire », a ajouté García avec satisfaction.

“Jouer comme Sergio l’a fait du tee au green aide beaucoup. Je n’ai pas été très, alors disons frapper la balle du tee au green mais avec le putting, j’ai profité des deux grandes opportunités que j’ai eues et je suis satisfait Mon seul travail dans les neuf premiers trous, c’était de ‘mettre’ bien parce que Sergio a fait le reste”, a déclaré Jon.

«Il y a eu des moments, même si je pense que le trou clé de la journée était le trou 7. Sachant que Justin Thomas ne frappe pas le coup qu’il veut, mais il obtient un excellent résultat et Sergio frappe un coup de poing et j’ai mis le putt. Gagner le trou de cette manière est un moment qui change la dynamique de la journée », a déclaré Rahm, rappelant le moment du retour à partir duquel les Espagnols ont augmenté leur avantage.

Quelques minutes plus tard, cependant, sont venues les trois victoires américaines, celles de Collin Morikawa et Dustin Johnson sur Paul Casey et Viktor Hovland, par 3 et 2, celle de Patrick Cantlay et Xander Schauffele sur un Rory McIlroy et Ian Poulter discrets et hésitants, pour 5 et 3 et, enfin, celui de Brooks Koepka et Daniel Berger contre Lee Westwood (n’a pas mis de putt) et Matthew Fitzpatrick, par 2 et 1.

Dans les fourballs de la séance de l’après-midi, il y aura une réaction européenne mais si les conditions sont les mêmes que le matin, pas de vent et champ libre, avec quasiment pas de rough, les Américains peuvent creuser encore plus d’écart.