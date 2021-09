Rahm et Sergio García rééditent Olazábal et Seve, mais l’Europe commence 3-1 en Ryder Cup

Botte douce-amère de la Coupe Ryder pour L’Europe . Le couple espagnol, Jon Rahm et Sergio Garcia, a été imposée au couple de États Unis faite par Justin Thomas et Jordan Spieth par 3 & 1. Ils n’étaient pas accompagnés dans cette séance matinale par le reste des couples du Vieux continent. Ni Casey et Hovland, ni Westwood et Fitzpatrick ils pourraient avec les couples nord-américains conformés par Dustin Johnson et Colin Morikawa (3 & 2) et par Bruce Koepka et Daniel Berger (2 & 1). De plus, ils étaient encore McIlroy et Volaille, qui ont été battus par Cantlay et Schauffele (5 & 3).

Le Castellón poursuit son excellent travail dans le tournoi des continents et est devenu le joueur qui a obtenu le plus de points dans les «foursomes» de l’histoire, tout en égalant Jupe que le joueur avec le plus de victoires totales. Avec sa belle « approche » et l’esprit froid qui le caractérisent, il a mené son jeune coéquipier vers cette victoire partielle qui a sauvé le scrutin européen. La chose normale est qu’ils continuent à jouer dans la session de l’après-midi des ‘Fourballs’.

Celui de Barrika Il a confirmé son statut de leader de l’équipe du Vieux Continent avec un grand golf. Le numéro un mondial a fait ressortir sa maîtrise du ‘putt’, ainsi que plusieurs coups très puissants du ‘tee’ pour prendre l’avantage à chaque point. “Mon travail a été de bien donner un coup de pied, Sergio a tout fait à la perfection”, a salué un Rahm qui organise également une master class sur ce qu’est ce tournoi avec l’un des joueurs les plus emblématiques du Ryder.

“Je ne le changerais pour personne.”

Nous pensons que @TheSergioGarcia a peut-être aimé jouer avec @JonRahmpga #TeamEurope #RyderCup pic.twitter.com/c6BreMDte3 – Ryder Cup Europe (@RyderCupEurope) 24 septembre 2021

Ça se voit et Olazabal C’est la paire la plus titrée de l’histoire de la Ryder Cup avec 11 victoires, deux nuls et deux défaites pour un total de 12 points pour un duo mythique. Ce vendredi, Rahm et García les ont réédités avec une exposition de golf. Ils se sont remis d’un mauvais départ sur le terrain et ont grandi avec le passage des trous. Ils ont pris une avance de trois points à mi-parcours, une distance qu’ils n’ont abandonnée qu’à la fin du parcours de sorte que la différence finale est restée dans deux trous.

Le reste

La joie dans la maison européenne n’a pas duré longtemps. Dustin Johnson et Collin Morikawa, deuxième et troisième mondiaux, ont égalisé au score quelques minutes plus tard. La recrue Hovland a combattu aux côtés de l’anglais Casey, mais ils ont succombé à un couple dévastateur comme ces deux joueurs qui marquent le pas sur le circuit PGA.

@JordanSpieth absolument ridicule ! @MichelobULTRA | #ULTRAMoment pic.twitter.com/ZMIaikwXKt – Ryder Cup USA (@RyderCupUSA) 24 septembre 2021

L’histoire de Patrick Cantlay et Xander Schauffelle était une montagne russe. Ils ont pris les cinq premiers trous pour prendre une avance dominante en début de partie. Alors que les Américains ont bien joué McIlroy et que Poulter était loin de son niveau habituel. Une fois qu’ils ont résolu leurs problèmes, il était trop tard.

Brooks Koepka et Daniel Berger ont pris l’avantage sur Matt Fitzpatrick et Lee Westwood au deuxième trou et n’étaient plus en retard sur le tableau d’affichage. Bien sûr, ils ont dû attendre le trou 17 pour clôturer leurs parties respectives.

