Rahm et Sergio, “heureux” d’avoir aidé l’équipe européenne

L’équipe de États Unis les Coupe Ryder en remportant cinq et faisant match nul deux des huit matches de double de la première journée.

«Ce fut un jour où beaucoup de choses se sont passées : à quel point Tyrrell a bien commencé, puis Scott et Bryson ont commencé à mieux jouer. Il y a eu de bons moments“Le golfeur biscayen a dit à Efe Jon Rahm, Quoi a remporté son match en foursome avec Sergio García et a a égalé son match de quatre balles avec Tyrrell Hatton.

“Quand vous jouez contre Bryson, avec les choses qu’il peut faire, comme au trou cinq, vous savez que c’est difficile”, a déclaré l’Espagnol numéro un mondial à Efe à propos du coup de départ de près de 380 mètres (414 verges) qu’il a frappé. adversaire sur le cinquième trou de la partie. “Il fait certaines choses que le reste d’entre nous ne peut pas. Dieu merci, nous avons pu finir fortajouta Rahm.

“Heureux d’avoir ajouté quelque chose, mais si Tyrrell arrive à faire un putt, cela aurait été un autre jour. La vérité, c’est qu’il n’en a pas marqué un seul », a conclu le golfeur de Barrika au sujet du malheur de son partenaire dans l’après-midi.

« Je savais que nous allions jouer ensemble et j’étais évidemment très enthousiaste à l’idée. Jon est numéro un dans le monde pour une raison. C’est un joueur fantastique“, Il a dit à Efe à propos de Rahm son partenaire Hatton, après avoir commenté qu’il lui était difficile de reproduire le travail de l’autre Espagnol, Sergio García, qui a remporté le premier match des Foursomes (coups alternés) le matin avec Jon Rahm.

“Nous sommes heureux de pouvoir au moins aider un peu l’équipe ce matin.», a commenté Efe Garcia après avoir marqué le seul point des quatre matchs de l’Europe des Foursomes (contre les États-Unis.

Après la journée du vendredi, Garcia Prolonge son record Ryder de points gagnés (26,5) et égale le record de l’Allemand Bernard Langer de victoires en matchs à coups alternés (11). Le vainqueur espagnol du Masters 2017 a cumulé quatre victoires, une défaite et un nul dans ses six duos avec un compatriote en Ryder Cup.

La victoire des Espagnols avec trois trous d’avance et un à jouer (3 et 1), fait suite à la défaite de l’Anglais Paul Casey et du Norvégien Viktor Hovland contre Dustin Johnson et Colin Morikawa (3 et 2), la chute de l’Anglais Lee Westwood et Matt Fitzpatrick contre Brooks Koepka et Daniel Berger (2 et 1) et la débâcle de l’Anglais Ian Poulter et du Nord-Irlandais Rory McIlroy lors de leur match contre Patrick Cantlay et Xander Schauffele (5 et 3).

“Nous avions un plan et nous l’avons suivi. Je pense qu’ils ont bien joué ce matin. C’est le Match Play. Nous espérons passer un excellent après-midi et adhérer au plan », a déclaré après le 3 à 1 initial le capitaine de l’équipe européenne, l’Irlandais Padraig Harrington.

Cependant, dans les matchs de Four Ball de l’après-midi, l’Europe n’a pas réussi à regagner du terrain et n’a récolté que deux nuls, les Anglais Tommy Fleetwood et Hovland contre Thomas et Cantlay et Hatton et Rahm contre Dechambeau et Scheffler.

Johnson, cette fois en compagnie de Schauffele, l’emporte à nouveau sur Casey et l’Autrichien Bernd Wiesberger (3 et 2). Et les Américains Tony Finau et Harris English ont battu avec force les Irlandais Shane Lowry et McIlroy (4 et 3), qui cumulent deux matchs perdus.

La 43e Ryder Cup a débuté avec un score cumulé de 6 points à 2 points, un avantage de quatre points dont les États-Unis n’avaient plus bénéficié depuis 1997 et qui dépasse les trois points d’écart de 2008, lorsque les Américains avaient fini par s’imposer par cinq points d’écart (16,5-11,5) à Valhalla, Kentucky.

L’Europe devra entamer en force le retour des 20 points qui restent à jouer dans la deuxième série de Foursomes samedi matin, dans laquelle ils joueront à nouveau ensemble Rahm et García contre Koepka et Berger. Les trois autres matchs seront Johnson et Morikawa contre Casey et Hatton, Spieth et Thomas contre Hovland et Wiesberger, et Cantlay et Schauffele contre Cantlay et Schauffele.