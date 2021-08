Rahm et Smith espèrent bien atteindre le quatrième tour du Northern Trust

L’Espagnol Jon Rahm et l’australien Cameron Smith réservent toutes leurs forces pour le quatrième et décisif tour de la La fiducie du Nord, reporté à ce lundi en raison de la pluie laissée par l’ouragan Henri.

Les Liberty National Golf Club, Jersey City, a pu éviter la pire partie du vent qui a laissé Henri dans son sillage, mais la pluie est tombée fort et d’où le report du tournoi au cours duquel Rahm et Forgeron Ils partagent la tête avec 197 coups (-16) et un avantage sur le Sud-Africain Erik van Rooyen.

Les Tournée de la PGA décidé avant même le début du troisième tour que Henri représentait trop de danger pour les joueurs, les spectateurs et les bénévoles Liberté nationale le dimanche.

Les gestionnaires sont arrivés sur le terrain le long de la rivière Hudson et ont trouvé que le terrain était en bon état.

“Vraiment bien pour 5 pouces de pluie”a déclaré John Mutch, le responsable des règles du PGA Tour supervisant l’événement. “Ils travaillaient dans les bunkers quand j’étais là-bas. Il n’y a pas beaucoup d’eau stagnante. Cela m’a plu. J’ai vu bien pire.”

Une pluie régulière est tombée jusqu’aux premières heures de dimanche après-midi. La tournée a lancé des heures de départ à 7h30 avec des trios commençant des deux côtés.

Bien que le champ ait été construit en hauteur et se draine relativement bien, la préparation d’Henri, qui a été déclassé en tempête tropicale avant de toucher terre dimanche à Rhode Island, n’a pas été une tâche facile.

Quelques heures après que Smith ait établi le record du parcours avec un 60 (il a raté un putt d’un peu plus de dix pieds pour un 59) et Rahm terminé avec une paire pour un 67 qui le maintenait en tête, les opérateurs de Liberté nationale ils ont travaillé jusqu’à samedi soir pour sécuriser tout ce qui pourrait souffrir du vent et de la pluie.

Les toilettes portables ont été regroupées et sécurisées. Les caméras ont été supprimées ShotLink Ils mesurent chaque coup dans chaque trou. Toutes les clôtures métalliques qui formaient des lignes pour le bac qui traversait la rivière pour Manhattan ou la passerelle pour les joueurs se rendant sur le terrain d’entraînement était sécurisée.

Ceux-ci doivent être remplacés avant que le tour final puisse commencer.

Quant aux joueurs, c’était un jour de congé rare. La dernière fois qu’ils ont eu une pause totale, c’était lors du championnat Zozo à l’extérieur de Tokyo à l’automne 2019.

Les Championnat BMW à Aronimink, à la périphérie de crême Philadelphia, a été éliminé dimanche, menant à une finale lundi. Dans ce cas, la décision de reporter n’a pas été annoncée à l’avance.

Plusieurs joueurs séjournaient dans ManhattanMais ils n’ont pas non plus pu profiter de l’atmosphère de la ville de New York car la mobilité était limitée en raison de l’augmentation des cas de covid-19 et en raison des intempéries dans la région.

Quoi qu’il en soit, les joueurs ont essayé de maintenir leur concentration et leur force avant la journée de lundi, où Rahm et Smith ils arrivent en grands favoris au triomphe final.

Mais les 70 premiers au classement des Coupe FedEx après ce tournoi, ils passent à Championnat BMW, qui commence jeudi en dehors de Baltimore.

L’Américain Keith mitchell Il était au n ° 101. Il est à égalité à 6 pour la 11e place et devrait actuellement atteindre le n ° 69, ce qui le porterait à Championnat BMW.

son compatriote Tom Hoge était au n ° 108 et dans une égalité à trois pour le sixième Liberté nationale, devrait passer au n° 57.

Pour sa part, Van Rooyen il était en position de gagner à un coup du leader, et son programme de voyage est soudainement devenu beaucoup moins compliqué.

Le Sud-Africain a atteint le Liberté nationale classé 76 et prévoit de jouer la semaine prochaine, soit en Baltimore ou la Suisse pour lui Omega European Masters.

Van Rooyen a remporté le championnat Barracuda il y a deux semaines pour son premier titre du Tournée de la PGA. La valeur des points étant désormais quadruple, il semblait certain qu’il prolongerait sa saison de tournée d’une manière ou d’une autre.