Rahm, García et Ancer gagnent le PGA Tour

26/03/2021 à 12h35 CET

Jon Rahm et Sergio García ont gagné par deuxième journée consécutive au Dell Technologies Match Play, du PGA Tour. Il en a été de même pour le Mexicain Abraham Ancer lors d’un second tour qui a laissé de nombreuses surprises lors de ces dix matches.

L’un des matchs qui ont parcouru un long chemin a été celui que Rahm a disputé contre Shane Lowry d’Irlande, avec qui il a maintenu une grande compétitivité et une grande égalité. Il a fini par décider du 18e trou plus tard. Plus tôt, Lowry était entré dans le jeu après avoir frappé deux birdies consécutifs sur les trous 16 et 17 après avoir traîné 2-5 jusqu’au 12e trou.

Rahm, que le Colombien Sebastián Muñoz a remporté au premier tour, a maintenant 2-0 jusqu’à présent ce tournoi, et a assuré sa place dans la compétition à élimination directe ce week-end. García a également eu une journée gagnante et n’a pas non plus besoin d’atteindre la distance car il a battu l’Anglais Tyrrell Hatton avec 4-1 à la fin du 16e trou alors nou nécessaire pour jouer les deux derniers du tour.

Comme Rahm, García a montré une grande constance dans ses tirs, est désormais 2-0 dans le tournoi après avoir battu Lee Westwood au premier tour, qui a rebondi au deuxième tour pour s’imposer 6-2 contre le Français Antoine Rozner. Il n’était donc pas nécessaire de jouer les trois derniers trous. Ancer a suivi les traces de Rahm et Garcia Il est resté inspiré et vainqueur après avoir battu l’Américain Kevin Streelman 4-2, remportant la victoire au 17e trou lorsque les deux golfeurs ont atteint la normale.

Son compatriote Carlos Ortiz, qui au premier tour avait battu le Japonais Hideki Matsuyana 6-2 à 15, ce jeudi ne pouvait pas contre Patrick Cantlay, qui a gagné 2-1 après avoir terminé tout le parcours. Alors que Justin Johnson, le numéro un mondial, qui au premier tour, il avait gagné 5-3 contre Adam Long, au second il n’a pas réussi à battre Robert MacIntyre, avec qui il a fini à égalité (5-5). Johnson a eu deux birdies consécutifs sur les trous 16 et 17 qui lui ont permis d’éviter la défaite.

Un autre golfeur qui a terminé la journée avec un tirage au sort était le jeune Chilien Joaquin Niemann, qui a répété le résultat qu’il avait déjà dans le premier. Niemann, qui jusqu’au 17e trou était en tête avec 7-6 au tableau de bord, contre Bubba Watson, à 18 ans. Le golfeur américain a réussi un birdie et forcé l’égalité (7-7). Vendredi prochain, cLa phase de groupes se termine de tout contre tout cela définira les golfeurs qui passeront à l’étape éliminatoire du week-end, dans laquelle etRahm, García et Ancer font assurer leur pass.