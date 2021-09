Rahm-García, la connexion espagnole aux débuts de la 43e Ryder Cup

Un an plus tard, en raison de la pandémie de Covid-19, tout est prêt en Détroit de sifflement (Kohler, Wisconsin) pour le différend de la 43e Ryder Cup, le tournoi qui tous les deux ans affronte les meilleurs joueurs des États-Unis et d’Europe et que ce 2021 se joue sur le terrain conçu par Pete Dye en 1998 à côté du lac Michigan.

Les équipe américaine, commandé par Steve Stricker, tentera de récupérer le trophée avant le L’Europe dirigée par Padraig Harrington. Pour la énième fois depuis 1979 – il y a toujours eu au moins un joueur espagnol dans l’équipe – le golf de notre pays espagnol sera représenté, comme au Golf National en 2018, par Jon Rahm et Sergio Garcia. Et les deux joueront ensemble le premier quatuor du matin contre Justin Thomas et Jordan Spieth, deux anciens numéros 1 mondiaux dans un duel de tête de chien. ils suivront Paul Casey-Viktor Hovland contre Dustin Johnson et Collin Morikawa, Lee Westwood-Matthew Fitzpatrick contre Daniel Berger-Brooks Koepka et les quatuors fermeront Rory McIlroy-Ian Poulter contre Xander Schauffele-Patrick Cantlay.

Jon et Sergio deviendront le dixième couple espagnol en Ryder Cup. Il faut remonter à septembre 1979 pour trouver la première fois que deux Espagnols ont joué ensemble. C’était aussi lors du premier match de ce Ryder disputé sur le parcours du Greenbrier, en Virginie-Occidentale (USA). Les protagonistes, Antonio Garrido et Seve Ballesteros. Ils ont joué un fourball et ont perdu 2-1 contre Lanny Wadkins et Larry Nelson, alors deux golfeurs poids lourds.

Rahm jouera son deuxième Ryder. Et il le fera en tant que solide numéro un au classement mondial et ayant déjà fait ses débuts dans son alignement du Grand Chelem avec le Torrey Pines US Open. Jon, 26 ans, en plus de remporter son premier “majeur” a également contracté le Covid-19 à deux reprises, l’obligeant à se retirer du Mémorial en juin, alors qu’il dirigeait le tournoi, et des Jeux olympiques. de Tokyo. Rahm a déclaré hier qu’il avait l’impression d’avoir vécu deux ans d’expériences au cours des cinq mois et demi écoulés depuis qu’il est devenu père avant le Masters en avril.

« Il s’est passé tellement de choses depuis. Les bons moments, les grandes expériences, le bonheur l’emportent de loin sur les revers, et c’est tout ce que je peux dire sur cette année. Gagner la Ryder Cup serait une très belle fin à ce qui a été une année merveilleuse. », a déclaré Rahm aux médias accrédités à Kohler. Avec sa victoire à l’US Open, Rahm a rejoint Seve Ballesteros, Txema Olazábal et Sergio García dans le groupe d’élite des champions espagnols du Grand Chelem. “Quand vous êtes né en Espagne, la Ryder Cup est quelque chose de spécial. Je ne connais pas l’heure exacte, mais elle est sur mon radar depuis de nombreuses années. Il y a beaucoup d’héritage dans cet événement entre Seve et Ollie, notamment en raison du nombre de points à Ryder qu’ils ont marqués ensemble. C’est beaucoup d’histoire à mesurer, je ne vais pas mentir. Il y a beaucoup d’attentes qui se créent quand on est espagnol », a-t-il ajouté.

Jon l’a dit quelques heures avant la cérémonie d’ouverture et sachant qu’il jouerait enfin dans la session matinale des quatuors avec Sergio García. « Lors de mon premier Ryder à Paris, j’étais numéro trois mondial. En cela, le deuxième et il arrive relativement tôt, je suis numéro un mondial et j’en ai gagné un ‘gros’ », a ajouté le champion de l’US Open, qui est accompagné de sa famille (d’ailleurs vivant plus d’une heure du terrain).

Rahm a partagé une bonne partie des journées d’entraînement avec Sergio, l’un des plus vétérans de l’équipe européenne, avec dix participations au Ryder et bien que le capitaine Harrington ait eu le dernier mot, tout indiquait que Jon et Sergio seraient un bon couple en l’un des matchs de double du vendredi ou du samedi.

« Le point le plus fort est la griffe et la connexion espagnole. Nous sommes deux joueurs qui n’abandonnent jamais et nous allons nous battre à chaque coup. Nous avons une certaine imagination sur le terrain, qui en match play est difficile à battre, surtout dans une bonne journée », a déclaré le Basque. C’est le troisième couple espagnol de Castellón, qui a fait un duo avec Txema Olazábal en 2006 (KClub) et avec Rafa Cabrera en 2016 (Hazeltine).

« Un point fort de Sergio est que du tee au green, c’est un robot et on n’échoue pas. Alors je me réjouis. Nous sommes deux très bons joueurs dans cet aspect, que dans un terrain comme celui-ci et dans ces conditions (attention au vent et à la durée) nous pouvons être très difficiles à battre », a ajouté Jon. « Je crois – a-t-il répété – que notre grande valeur est cette détermination et cette détermination qui nous rendent un peu uniques. Comme on dirait en Espagne, un peu un mauvais hôte », a conclu celui de Barrika.

Le début de ce Ryder aura donc un grand accent espagnol, pas en vain Sergio García et Jon Rahm joueront ensemble et ils le feront lors du premier match contre Justin Thomas et Jordan Spieth, le couple dans lequel les États-Unis ont le plus Foi. Affrontement très rude pour ouvrir le grand duel transocéanique, à partir de 14h05, heure péninsulaire espagnole (Movistar Golf). Après les quatre premiers matchs de l’après-midi, les fourballs seront joués. Les paires seront annoncées par les capitaines dans la dernière ligne droite de la session matinale des quatuors.