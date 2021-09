Rahm-García, le dixième couple espagnol de l’histoire du Ryder

Jon Rahm et Sergio Garcia deviendra le dixième couple espagnol de la Coupe Ryder en jouant ce vendredi le premier quatuor de la session matinale à Siffling Srais (Kohler, Wisconsin).

C’était le 14 septembre 1979 la première fois que deux Espagnols jouaient ensemble. C’était aussi lors du premier match de ce Ryder disputé sur le parcours du Greenbrier, en Virginie-Occidentale (USA). Un Ryder historique dans la mesure où c’était la première fois que des joueurs du continent jouaient et l’équipe a été renommée européenne au lieu de Grande-Bretagne/Irlande.

Les protagonistes étaient Antonio Garrido et Seve Ballesteros. Ils ont joué un fourball et ont perdu 2 et 1 contre Lanny Wadkins et Larry Nelson, alors l’un des meilleurs couples de l’équipe américaine.

Voici les neuf autres couples espagnols qui ont été joués tout au long de l’histoire du 43 Ryder :

1979

A. Garrido-S. Les arbalétriers perdent contre L. Wadkins-Nelson, 2 et 1

A. Garrido-S. Les arbalétriers battent Zoeller-H. Vert, 3 et 2

A. Garrido-S. Les arbalétriers perdent contre L. Wadkins-Nelson, 3 et 2

A. Garrido-S. Les arbalétriers perdent contre L. Wadkins-Nelson, 5 et 4

1985

S. Ballesteros-M. Piñero bat Strange-O’Meara, 2 et 1

S. Ballesteros-M. Piñero bat North-Jacobsen, 2 et 1

S. Ballesteros-M. Piñero perd contre O’Meara-L. Wadkins, 3 et 2

J. Mª Cañizares-J. Rivero a battu Kite-Peete, 7 et 5

S. Ballesteros-M. Piñero bat Stadler-Sutton, 5 et 4

1987

S. Ballesteros-T. Olazábal bat Nelson-Stewart, 1 trou

S. Ballesteros-T. Olazábal a battu Strange-Kite, 2 et 1

S. Ballesteros-Olazábal bat Stewart-Crenshaw, 1 trou

S. Ballesteros-Olazábal a perdu avec Sutton-Mize, 2 et 1

1989

S. Ballesteros-T. Olazábal à égalité avec T. Watson-Beck

S. Ballesteros-T. Olazábal a battu T. Watson-O’Meara, 6 et 5

S. Ballesteros-T. Olazábal bat Kite-Strange, 1 trou

S. Ballesteros-T. Olazábal a battu Calcavecchia-K. Vert, 4 et 2

1991

S. Ballesteros-T. Olazábal bat Azinger-Beck, 2 et 1

S. Ballesteros-T. Olazábal bat Azinger-Beck, 2 et 1

S. Ballesteros-T. Olazábal bat Couples-Floyd, 3 et 2

S. Ballesteros-T. Cravate Olazábal avec Couples-Stewart

1993

S. Ballesteros-T. Olazábal perd avec Kite-Love III, 2 et 1

S. Ballesteros-T. Olazábal a battu Kite-Love III, 4 et 3

S. Ballesteros-T. Olazábal a battu Kite-Love III, 2 et 1

1997

T. Olazábal-I. Garrido à égalité avec Mickelson-Lehman

1999

MAJiménez-T. Olazábal a battu Sutton-Maggert, 2 et 1

MAJiménez-T. Cravate Olazábal avec Leonard-Sutton

2006

S. García-T. Olazábal a battu Toms-Wetterich, 3 et 2

S. Garcia-T. Olazábal a battu Mickelson-Di Marco, 3 et 2

2008

S. García-MA Jiménez a perdu avec Leonard-Mahan, 4 et 2

2016

S. García-R. Cabrera bat Holmes / Moore, 3 et 2

S. García-R. Cabrera à égalité avec Reed-Spieth