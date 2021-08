Rahm, le premier Espagnol à terminer leader du PGA Tour

in

Jon Rahm est entré dans l’histoire en devenant le premier golfeur espagnol à diriger le Liste des gains du PGA Tour après le dernier tournoi comptable officiel. Les qualifications se sont terminées après le championnat BMW et Rahm a empoché 7 705 933 $, près de 70 000 $ de plus que le deuxième classé, Patrick CantlayCurieusement, vainqueur du tournoi Memorial où Rahm a balayé à la fin de la 3e journée et a dû déclarer forfait en raison du positif pour covid, emportant au final la victoire de Cantlay.

Il reste à jouer pour la saison 2020-2021 les Championnat de tournée cette semaine, mais ce dernier événement du calendrier, la FedEx Cup Grand Final, ne compte pas pour les gains officiels. Les prix millionnaires qui sont distribués, avec 15 millions de dollars pour le gagnant, ne sont pas considérés comme un revenu officiel mais comme un bonus, de sorte qu’ils ne s’ajoutent pas à la « liste d’argent » officielle.

Le meilleur classement à ce jour pour un Espagnol sur la liste des gains du PGA Tour a été réalisé par Jon Rahm lui-même l’année dernière, terminant deuxième seulement derrière Justin Thomas. Le Basque a également terminé troisième en 2019 et sixième en 2017.

Les autres dix meilleurs Espagnols de cette liste de gains du PGA Tour ont été Sergio Garcia (5e en 2014, 4e en 2008, 9e en 2007, 10e en 2005, 9e en 2004 et 6e en 2001) et Txema Olazábal (7e en 1994).

A noter enfin que Rahm a terminé leader des gains avec une seule victoire cette 2021, l’US Open à Torrey Pines, bien qu’il ait engrangé jusqu’à une dizaine de top dix en autant de tournois.