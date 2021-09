Rahm nommé joueur de l’année de la PGA of America

Le champion de l’US Open, Jon Rahm, a ajouté plus de distinctions à une campagne stellaire mardi alors qu’il a été nommé joueur de l’année de la PGA of America mardi et a également reçu le trophée Vardon pour la moyenne de score la plus basse de la saison.

Rahm, qui a terminé deuxième derrière Justin Thomas dans la course du joueur de l’année 2020, obtient cette distinction pour la première fois, qui prend en compte les victoires en tournoi, les prix en argent et la moyenne des scores.

Rahm, deuxième derrière Patrick Cantlay dans le Tour Championship dimanche dernier, a reçu 75 points pour le joueur de l’année, cinq de plus que le finaliste Bryson DeChambeau.

Le joueur de Barrika, qui accumule 15 top-10 sur le PGA Tour en 22 tournois, a également remporté le trophée Vardon avec une moyenne de 69,3 coups par tour. Dustin Johnson a terminé deuxième de ce classement (69 619) tandis que le Sud-Africain Louis Oosthuizen (69 714) était troisième.

Rahm est également finaliste pour le prix PGA Tour Player of the Year, qui sera déterminé par le vote de ses coéquipiers, avec Cantlay, DeChambeau, Collin Morikawa et Harris English.