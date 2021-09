Rahm nommé joueur de l’année sur la base des points PGA of America

09/08/2021 à 01:20 CEST

Le golfeur espagnol Jon Rahm a été choisi ce mardi comme gagnant du prix du joueur de l’année basé sur les points PGA of America, et il l’a fait grâce au dernier birdie qu’il a réalisé dimanche dernier sur le 18e trou de la ronde finale du tournoi du Tour Championship. Le putt de Rahm pour le birdie, qu’il a réalisé à l’East Lake d’Atlanta, où s’est déroulé le tournoi et a terminé deuxième avec un prix de 5 millions de dollars, a fait la différence en remportant le prix.

Rahm a terminé avec 75 points, l’Américain Bryson DeChambeau à la deuxième place atteignant 70. Le golfeur espagnol a reçu 30 points pour son titre à l’US Open cet été, ainsi que 20 pour avoir dominé la liste des gains du PGA Tour et 20 pour avoir remporté le trophée Vardon pour le plus bas. score moyen ajusté.

Bien qu’il ait également été finaliste de l’Américain Patrick Cantlay dans le Tour Championship, la PGA of America reconnaît le score réel à East Lake. Cantlay a commencé avec une avance de deux coups à 10 sous parce qu’il était la tête de série n ° 1. Rahm a commencé quatre tirs en arrière en tant que quatrième classé (-6). Au cours de la semaine, Rahm et l’Américain Kevin Na ont terminé avec 266 (-14). Cela signifie que les 10 points attribués pour une victoire régulière sur le PGA Tour ont été partagés.

DeChambeau a récolté 30 points pour son US Open en septembre dernier, 10 pour sa victoire à Bay Hill, 14 pour sa quatrième moyenne de pointage et 16 pour sa troisième place sur la liste des gains.

Sur le par 5 du 18e trou du Tour Championship, Rahm a frappé un fer 5 à l’arrière du green. Il devait contribuer pour avoir une chance de forcer un bris d’égalité contre Cantlay, qui a frappé un fer 6 à moins de quatre mètres. La puce de Rahm a raté de peu, laissant un petit putt de birdie. Cela lui a permis d’égaler avec Na à 14 sous la normale, lui donnant les cinq points qui le placent en tête des points pour le prix PGA of America.

Le prix du joueur de l’année du PGA Tour est un les membres votent. Le vote a eu lieu mardi et comprenait Rahm, Cantlay, DeChambeau et les compatriotes américains Collin Morikawa et Harris English. Justin Thomas a remporté le prix PGA of America l’année dernière, tandis que Dustin Johnson a été nommé joueur de l’année sur le PGA Tour.

Le score moyen ajusté de Rahm était de 69,3. Johnson a terminé deuxième avec 69,62.