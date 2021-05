Rahm, parmi les favoris du championnat PGA 2021

20/05/2021 à 09:23 CEST

.

Bien que l’espagnol Jon Rahm Il n’a pas encore pu remporter de tournoi cette saison et a chuté à la troisième place ces dernières semaines dans le classement mondial, son nom fait partie des grands favoris pour se battre pour le titre de la 103e édition du PGA Championship, qui partira de de ce jeudi.

A côté du Biscayan, 155 autres golfeurs seront prêts à se battre pour la victoire au Kiawh Island Ocean Course, Caroline du Sud, où se déroulera la compétition, et qui brisera la marque d’être le parcours le plus long, 7,2 kilomètres, qui a accueilli l’un des quatre principaux tournois professionnels de la saison.

Tous doivent apporter du bon jeu, du courage et maîtriser leurs nerfs pour surmonter quatre rondes pleines de pression sur ce qui pourrait être un terrain de golf très difficile si la météo, et surtout le vent, ne coopère pas.

Le joueur espagnol n’aura pas à se présenter à ce rendez-vous depuis la salle d’accouchement cette fois-ci, comme il l’a fait au Masters d’Avril et aura la belle opportunité de réaliser le grand rêve de son premier majeur. Sa femme a donné naissance au premier enfant du couple quelques jours avant la semaine des Maîtres. Même comme ça, Rahm il a terminé à égalité au cinquième rang, son sixième top-10 dans ses 12 dernières majeures.

MCILROY, UN AUTRE FAVORI

Rahm Il n’a pas joué son meilleur golf lors de tournois récents, mais il devrait se battre dès le premier jour pour être parmi les favoris, dirigé par l’Irlandais du Nord. Rory McIlroy, qui en 2012 avait déjà gagné sur la même étape avec un avantage de huit coups, la plus grande marge de l’histoire du tournoi.

McIlroy Après avoir remporté le tournoi Wells Fargo il y a deux semaines et mis fin à une sécheresse de 18 mois sans titre, il s’est à nouveau placé parmi les favoris pour gagner, tout comme les Américains Dustin Johnson, leader du classement, et Justin Thomas, qui se classe deuxième après avoir renversé Rahm, qui est le troisième. Même si Johnson et son compatriote Brooks Koepka Ils atteignent le deuxième plus vieux de la saison avec des blessures persistantes au genou.

Avec eux des joueurs comme les Américains Jordan sppieth, qui a ressuscité sa carrière cette saison après une longue crise, tentera de devenir le sixième joueur de l’histoire à terminer sa carrière en Grand Chelem.