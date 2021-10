Rahm, prêt pour l’Estrella Damm Andalucía Masters

Jon Rahm, numéro un mondial, a déclaré ce mardi, avant sa participation à l’Estrella Damm NA Andalucía Masters, un tournoi appartenant au Circuit européen qui débute ce jeudi, que sur le terrain du Real Club Valderrama « toute faiblesse est beaucoup plus accentuée ».

Dans les installations du club de Valderrama, dans la municipalité de San Roque (Cadix), le champion du dernier US Open a déclaré lors d’une conférence de presse que chaque joueur a « un style » et que dans ce terrain de Cadix il faut « apprendre à trouver la stratégie « qui vous fait vous sentir « plus à l’aise ».

Rahm, 26 ans, a insisté sur le fait que le terrain de Sanroqueño est « très difficile » et « il faut apprendre à le jouer », et a souligné que Valderrama « n’est pas un long terrain » et qu’il est « très différent », dans lequel « celui qui croit cette distance c’est tout » il verra que » ici ce n’est pas » et que pour gagner » il faut venir jouer au golf « .

Le joueur basque a osé que la victoire dimanche prochain ne sera pas à moins de cinq coups sous le par. « Je serais très surpris si ça descendait à -5. Ce que je sais sur ce terrain, c’est que si vous faites la paire les quatre jours, vous êtes dans le ‘top 10’, et une année, vous pouvez gagner », a-t-il souligné.

Jon Rahm, deuxième de l’édition 2019 après le Sud-Africain Christiaan Bezuidenhout, a affirmé être un « meilleur » joueur qu' »il y a deux ans », et surtout « depuis avril », lorsqu’il a fait un « bond », qui a fait son le jeu s’améliorera « beaucoup ».

Le golfeur de Barrika a déclaré que ce que « plus de travail » coûte après avoir atteint le numéro 1 au classement mondial, c’est « rester » et a rappelé que « c’est une conséquence de bien jouer ».

« Quiconque a atteint le numéro un de quelque chose est parce qu’il l’a cru et l’a dit. Il n’y a rien de spécial ni d’astuce, c’est de nombreuses heures de travail et de détermination. Ce n’est pas seulement pour le golf, c’est ce pour quoi vous voulez être. Il faut y consacrer beaucoup d’heures, avoir de la discipline et travailler dur », a-t-il déclaré.

Une mauvaise journée le week-end dernier à l’Open d’Espagne de Madrid ne lui a laissé aucune chance de victoire, mais Rahm s’est réjoui du triomphe du Canarien Rafael Cabrera Bello.

« Je suis content et je suis content qu’un Espagnol ait remporté l’Open d’Espagne, même s’il était un peu divisé par Adri (Arnaus), car cela aurait été sa première victoire », a-t-il expliqué.

Jouer en Andalousie lui semble un plaisir : « Tu manges bien, tu as de bons terrains et du beau temps, c’est une très bonne recette pour jouer ici », conseille Rahm.