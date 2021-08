Rahm rate le titre à la fin

Jon Rahm n’a pas réussi à remporter son septième titre du PGA Tour lundi. Leader jusqu’au trou 15 du Northern Trust, premier playoff de la FedEx Cup, deux bogeys dans les trous 15 et 18 et la progression phénoménale de Tony Finau et Cameron Smith lui laissent le troisième (69) à deux coups derrière les hommes que ce matin ils vont jouer dans le titre des séries éliminatoires.

Rahm, qui reste numéro un au classement mondial, a débuté la dernière journée très solidement à Jersey City. En fait, il n’a commis aucune erreur jusqu’à son bogey au 15e trou, et après cinq paires, il a pris la tête au 6e grâce à son premier birdie, soutenu par un autre birdie sur le 8. En chemin, L’Australien Cameron Smith, avec qui il avait débuté la journée en tant que co-leader, était allé à l’eau sur le trou 5 en signant un double bogey qui lui a demandé beaucoup d’efforts pour récupérer, et le Sud-Africain Erik Van Rooyen a dit au revoir à tous ses options avec deux voyages au lac dans le 11 et un quadruple bogey mortel qui l’a éliminé de la liste des prétendants au titre.

Du 10 au 14, les bonnes nouvelles ont continué pour Rahm : quatre birdies et zéro erreur, peut-être quelques putts trop courts qui l’ont empêché de couper encore plus de coups sur le terrain. Mais il a atterri dans le bunker à 15 et a raté un putt de deux mètres avec lequel il a effectué son premier bogey de la journée et le deuxième de tout le tournoi, et Tony Finau, en état de grâce, en a profité pour voler le mener. L’Américain, qui n’avait plus gagné sur le circuit depuis son seul triomphe au tournoi de Porto Rico en 2016, a signé une journée mémorable, notamment dans le deuxième neuf trous, et sa séquence de 12 à 16 était à encadrer : birdie, eagle, birdie, paire et birdie.

Dans le 17, un autre drame pour Barrika’s. Hors du fairway après son premier coup, Rahm l’a joué dans le second avec tout et est allé au bunker. Il a sorti le génie d’un coup magnifique pour laisser un putt abordable et sauver la paire, insuffisant, bien sûr, pour rayer le coup d’avantage que Finau et aussi Cameron Smith ont pris, qui à la 17e, avec un birdie, a atteint l’Américain en le haut du classement.

Au 18, tension maximale: Finau a signé la paire et un superbe 65 malgré le fait d’aller au bunker au deuxième coup, Smith s’est contenté de la paire pour forcer les éliminatoires et Rahm a dit au revoir à ses options avec un autre bogey