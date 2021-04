Rahm remporte le championnat BMW avec un putt extraordinaire

Nouvelles connexes

L’Espagnol Jon Rahm a donné une leçon sur contrôlez vos émotions dans les moments décisifs et ce dimanche il a surpassé l’Américain Dustin Johnson dans les éliminatoires du titre du tournoi Championnat BMW, qui a été joué dans le Olympia Fields Country Club.

Le duel entre les deux meilleurs du monde a vu Rahm augmenter le total de points par rapport au golfeur américain, même si Johnson a sauvé la position de numéro un avec un pourcentage final minimum qui a fait la différence en sa faveur dans le décompte des scores.

Mais en dehors du classement mondial, Rahm a montré sa classe de champion en réalisant un grand birdie au 18e trou, scène du bris d’égalité entre les deux, que son rival n’a pas réussi à égaler. « Je savais à quel point DJ jouait. Je ne m’attendais à rien d’autre », a déclaré Rahm. «J’étais complètement confiant que je ferais des séries éliminatoires et j’espérais la gagner. Je n’ai jamais pensé que je ferais un autre putt de 17 ou 25 mètres, et c’était une question d’attendre pour gagner. « J’ai joué un putt incroyable, j’ai fait les séries éliminatoires, puis Jon a fait un putt encore plus ridicule sur moi », a déclaré Johnson, qui a deux deuxième places et une victoire à ses trois derniers départs.

66 PIEDS pour le GAGNER! Un putt INCROYABLE de @JonRahmPGA pour réclamer @BMWChamps en séries éliminatoires! #QuickHits pic.twitter.com/DktJRjZLoj – PGA TOUR (@PGATOUR) 30 août 2020

Le grand putt d’oiseau de Rahm sur le premier trou supplémentaire l’a empêché de penser à son erreur au troisième tour, quand il a ramassé sa balle sur le cinquième green sans la marquer, ce qui a entraîné une pénalité d’un coup et son seul bogey du week-end. . Rahm a remporté pour la deuxième fois cette année au Tour de la PGA et le cinquième titre de professionnel aux États-Unis, qui lui a permis de remporter un prix de 1 710 000 $ en espèces. De plus, le jeune golfeur espagnol a remporté son onzième tournoi en tant que professionnel dans toutes les compétitions qu’il a disputées à travers le monde.

Luttez pour la FedEx Cup

Johnson, un leader de 54 trous à son troisième tournoi consécutif et qui a remporté une victoire de 11 coups le week-end dernier au TPC Boston, il a réussi trois de ses quatre premiers trous pour ouvrir une avance de trois coups, mais la magie de Rahm a émergé pour lui donner la victoire. Johnson apprendrait plus tard qu’il était assez bon pour rester n ° 1 avec seulement une petite marge en pourcentage et non en points totaux, où l’Espagnol est le leader.

Jon Rahm, avec les trophées de ce dimanche .

Johnson reste également n ° 1 dans le Coupe FedEx Le moyen de Championnat de tournée, le troisième et dernier tournoi éliminatoire, ce qui signifie que la quête du bonus de 15 millions débutera avec le score de départ de -10, deux devant Rahm (-8), deuxième. Le golfeur américain qui a remporté 22 tournois du PGA Tour a remporté un prix de 1 026 000 $.

Le jeune chilien Joaquin NiemannLe joueur de 21 ans a également réalisé une course exceptionnelle avec un 67 (-3) et a conduit à un bogey au 14e trou sans birdies le reste du temps. Il est à égalité pour la troisième place avec les Japonais Hideki Matsuyama, qui avait un 69 (-1) et tous les deux ont ajouté 278 coups sûrs (-2). Niemann, qui a obtenu son laissez-passer pour le Tour Championship, a remporté un prix de 551 000 $, le même que celui que Matsuyama a reçu.

La grande déception était la légendaire Tiger Woods, qui pour la première fois depuis 2010, dans le Bridgestone sur invitation, a devancé les quatre tours d’un tournoi, ce qui lui a coûté de rester en dehors de la compétition la semaine prochaine

