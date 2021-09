Rahm répète dans le fourball, avec Hatton comme partenaire, et García se repose

Après avoir conclu la journée des quatuors en séance matinale à Whistling Straits, et où les Etats-Unis ont creusé l’écart (3-1) les capitaines Steve Strickey et Padriag Harrington ont annoncé les affrontements à quatre balles qui se joueront cet après-midi et dans lesquels le couple formé par Jon Rahm et Sergio GarciaMalgré sa grande victoire, il ne répétera pas.

Le duo espagnol a atteint le seul point de L’Europe  dans celle-ci 43e édition de la Ryder Cup après avoir battu la paire formée par Jordan Spieth et Justin Thomas par 3 et 1. Un premier match au cours duquel Sergio a égalé le record de matchs gagnés (23) dans l’histoire du tournoi.

L’Irlandais a parié sur Jon pour cet après-midi avec quatre balles en jeu à chaque match, en association avec l’Anglais Tyrrell Hatton. Ils seront mesurés lors du deuxième match de l’après-midi à Bryson DeChambeau et Scottie Scheffler. Sergio se repose.

Ce sont les 4 quatre boules :

Dustin Johnson et Xander Schauffele (19.10) contre Paul Casey et Bern Wiesberger

Bryson DeChambeau et Scottie Cheffler (19,26) contre Jon Rahm et Tyrrell Hatton

Tony Finau et Harris English (19,42) contre Rory McIlroy et Shane Lowry

Justin Thomas et Patrick Cantlay (19,58) contre Tommy Fleetwood et Viktor Hovland

Stricker présente trois nouveaux joueurs et modifie leurs partenaires et Harrington donne l’alternative à quatre hommes, également sans partenaires répétés.