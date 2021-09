Rahm reste hors du terrain au championnat Fortinet

18/09/2021 à 17h30 CEST

Jon Rham a été exclu du cut lors du premier tournoi de la saison sur le PGA Tour, le championnat Fortinet après une manche de 71 coups, un sous la normale, mais ce n’était pas suffisant pour figurer parmi les meilleurs ce week-end.

Après une première journée où il accusait des problèmes d’estomac et qui s’est terminée au pair, ce vendredi il avait l’obligation d’attaquer pour monter en grade et pouvoir jouer le week-end, l’objectif qu’il s’était fixé de rattraper Ryder.

Mais cela ne pouvait pas être. Il était erratique avec le pilote, prenant peu de fairways et sans beaucoup d’options de birdies. Et dans les occasions où il avait le choix, le putt ne fonctionnait pas non plus. Il était donc très difficile de réduire les coups sur le terrain et il a fini par sortir.

Il est très rare que Jon manque des coupes et le faire lors du premier tournoi de la nouvelle campagne du PGA Tour ne cesse d’étonner. Barrika, depuis qu’il est devenu professionnel en 2016, n’a cessé de jouer qu’un week-end par an. En Californie, il a déjà atteint le quota.