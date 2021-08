Rahm reste le leader solitaire avec un tir d’avance

21/08/2021 à 02h19 CEST

L’Espagnol Jon Rahm dirige avec un coup d’avance à l’issue de la deuxième journée du tournoi Northern Trust, qui se déroule à Jersey City (New Jersey). Le numéro un mondial a laissé une carte de 67 coups sûrs (-4) et en accumule 130 (-12). Rahm est de retour dans les champs après avoir vaincu covid-19 pour la deuxième fois, c’est pourquoi raté les JO de Tokyo. Il a accumulé quatre birdies aujourd’hui, sans bogey.

Derrière l’Espagnol se trouve l’Américain Tony Finau, qui a présenté aujourd’hui une carte de 64 coups (-7) et atteint 131 (-11). L’Américain Justin Thomas est tombé de la première à la troisième place dans laquelle se trouvent également ses compatriotes Keith Mitchell et Tom Hoge en accumulant 132 (-10).

Finau a produit huit birdies jusqu’à ce que sur le par 4 du 18e trou, le Liberty National Golf Club de Jersey City fasse le bogey qui a brisé la séquence ascendante et l’a empêché de partager l’avance avec Rahm.

Le Colombien Sebastián Muñoz a surmonté le cut (-1) pour concourir tout au long du week-end. Muñoz, qui avait un record de 69 coups (-2), en a accumulé 137 (-5) qui lui ont coûté 15 places, mais a été placé à la vingt-cinquième position, qu’il partageait avec neuf autres rivaux. Le Mexicain Carlos Ortiz a signé un carton avec 70 coups sûrs (-1) et atteint 139 coups sûrs (-3) -. Il perd 31 points et chute à la 46e place à laquelle 11 autres joueurs l’accompagnent. Son compatriote Abraham Ancer, qui avait un record de 69 coups (-2) a gagné deux places, et le Chilien Joaquín Niemann (70, -1) en a accumulé 141 (-1). Ils ont tous les deux fait la coupe aussi.

La situation était différente pour l’Argentin Emiliano Grillo, avec un record de 72 (+1) et le Vénézuélien Jhonattan Vegas (72, +1), qui a accumulé 142 (pair). A l’image de l’Espagnol Sergio García qui a terminé la journée avec un record de 68 coups (-3) et cumulé de 143 (+1). Les Américains Dustin Johnson, deuxième au classement mondial, et le vétéran Ryan Palmer, tous deux avec 142 coups (pairs), n’ont pas non plus pu passer la coupe.