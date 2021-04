Rahm retrouve le numéro un du baptême professionnel de Morikawa

Nouvelles connexes

Le golfeur biscayen Jon Rahm a terminé avec sept coups sous la normale Championnat de l’Association des professionnels de golf des États-Unis (Championnat PGA), le premier grand de la saison qui s’est disputé cette semaine sur la route de Parc Harding dans San Francisco. Ce résultat et son égalité pour la treizième place lui permettent de revenir le sommet du golf qui a atteint il y a trois semaines et a cédé pendant une semaine à l’américain Justin Thomas.

« Si je reviens très bien au numéro un et si je n’ai pas plus d’options. Maintenant, je veux profiter de la semaine de congé et ensuite avoir trois semaines de bon golf », a déclaré Rahm à Efe, avant de connaître le résultat final du tournoi, qui s’est terminé à six coups du vainqueur, l’Américain Collin Morikawa.

« Jeudi, c’était difficile pour moi du départ au green, je ne l’ai pas très bien frappé et j’ai sauvé un tour au pair. Depuis, je m’améliore petit à petit, surtout ce week-end. Aujourd’hui, je suis un peu plus précis avec les fers. Je pense que ce qui m’a manqué, c’est de mettre un peu plus de putt », a déclaré le Biscayen récapitulant ses quatre jours à Harding Park.

Jon Rahm, lors du championnat . Golf PGA 2020

« Les neuf derniers trous, j’ai joué très solide, j’ai réussi à frapper la balle très bien et à finir en bon état », a déclaré Rahm à propos de son dernier tour. « Le but est de m’améliorer chaque jour et j’ai appris que la prochaine fois, je devrais mieux commencer », a-t-il ajouté.

Le golfeur de 25 ans, qui venait de mal jouer lors de son dernier tournoi de la Tour de la PGA, a réussi à améliorer son jeu dans la douzième grande de sa carrière professionnelle. « D’après mon expérience et d’après ce que j’ai vu, vous n’avez rien à faire de spécial pour gagner un grand tournoi. Vous devez essayer de faire votre truc, jouer votre jeu et essayer d’en faire le moins possible », a déclaré Jon Rahm.

La visite de la côte balayée par les vents du Harding Park a mis à l’épreuve les compétences des meilleurs du monde. «J’espère que nous reviendrons dans ce domaine. J’adore et j’ai passé un très bon moment. Je pense que je l’aime beaucoup car cela me rappelle ma patrie, le même climat et un style de terrain très similaire à celui de Pedreña, par où a-t-il commencé Severiano Ballesteros», a commenté Jon Rahm, le deuxième Espagnol de l’histoire à atteindre le numéro un mondial trois décennies après le mythique Seve.

Morakiwa pour l’histoire

L’Américain Collin Morikawa a conquis le Championnat de l’Association des Professionnels de Golf des Etats-Unis (PGA Championship), qui s’est disputé cette semaine au cours du Harding Park à San Francisco.

Tout va mieux au ralenti. #PGAChamp pic.twitter.com/y1X44nnh3H – PGA TOUR (@PGATOUR) 10 août 2020

Le championnat PGA a été la première grande d’une saison inhabituelle marquée par la pandémie de la coronavirus, dans lequel la Open britannique et le US Open jusqu’en septembre et Maîtres d’Augusta jusqu’en novembre.

A 23 ans, Morikawa a fait ses débuts au championnat PGA avec une victoire sans grandes ovations et sans public, mais tout aussi précieuse. Avec elle, le golfeur de Les anges installés dans Las Vegas il a empoché près de deux millions de dollars et figure parmi les cinq premiers du classement mondial.

Avec 13 tirs sous la normale, Morikawa a terminé deux tirs devant l’Anglais. Paul Casey, 20 ans de plus que le vainqueur, qui aspirait également à son premier grand, et l’Américain Dustin Johnson, et trois coups d’avance sur un grand groupe de golfeurs locaux avec -10, Matthieu loup, Bryson Dechambeau, Tony Finau, Dustin Johnson et Scottie Scheffler, et l’Australien Jour de Jason.

La victoire au championnat de la PGA permet également à Morikawa de se placer parmi les premières positions du classement du PGA Tour, avant les trois finales dans les semaines à venir en Boston, Chicago et Atlanta, dans lequel cela pourrait être fait avec le Coupe Fedex et le prix de dix millions de dollars.

