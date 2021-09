Rahm-Scheffler et Sergio-DeChambeau à la recherche d’un autre miracle européen

Détroit de sifflement se prépare à soutenir États Unis ce dimanche à la recherche d’un Ryder cup que le géant américain effleure du bout des doigts. Les 11-5 au tableau d’affichage, c’est écrasant en l’absence d’une journée où les Américains ont besoin de 14,5 points pour arracher le trophée à l’équipe européenne.

L’Europe, de son côté, veut rechercher le miracle des miracles, un retour épique qui dépasse même le “Miracle de Médine” de 2012, au cours de laquelle les Européens ont gravi les 6-10 avec lequel ils ont atteint le dernier jour après une exposition en simple. Le défi est cette fois plus grand pour ceux de Padraig Harrington, néanmoins disposés à serrer leurs options jusqu’au bout.

Après les quatre séances en duos, l’Europe n’a pu gagner que les trois matches dans cette modalité de Jon Rahm et Sergio Garcia, qui agissent en tant que leaders incontestés de l’équipe, un autre point de Shane Lowry et Tyrrell Hatton et deux demi-points, un précisément de Rahm et Hatton et un autre de Tommy Fleetwood et Viktor Hovland. Ainsi, nombreux sont les acteurs qui doivent faire un pas en avant pour que l’Europe gagne le droit de rêver.

Pendant ce temps, l’Europe aura besoin Rahm et Sergio maintenez votre niveau élevé. Celui de Barrika, spectaculaire ce samedi, affrontera Scottie Scheffler dans le troisième des douze matches individuels. De son côté, Sergio, décisif jusqu’ici dans les points européens, aura un autre rival coriace en la figure de Bryson De Chambeau.

Matchs en simple du dimanche à la Ryder Cup

1. Xander Schauffele (États-Unis) – Rory McIlroy (Europe) 18h04

2. Patrick Cantlay (États-Unis) – Shane Lowry (Europe) 18h15

3. Scottie Scheffler (États-Unis) – Jon Rahm (Europe) 18:26 heures

4. Bryson DeChambeau (États-Unis) – Sergio Garcia (Europe) 18:37

5. Collin Morikawa (États-Unis) – Viktor Hovland (Europe) 18:48

6. Dustin Johnson (États-Unis) – Paul Casey (Europe) 18:59

7. Brooks Koepka (États-Unis) – Bernd Wiesberger (Europe) 19:10

8. Tony Finau (États-Unis) – Ian Poulter (Europe) 19:21

9. Justin Thomas (États-Unis) – Tyrrell Hatton (Europe) 19:32

dix. Harris English (États-Unis) – Lee Westwood (Europe) 19:43

11. Jordan Spieth (États-Unis) – Tommy Fleetwood (Angleterre) 19:54

12. Daniel Berger (États-Unis) – Matthew Fitzpatrick (Angleterre) 20:05