Rahm se dégonfle à Augusta devant un énorme Dustin Johnson

Le golfeur biscayen Jon Rahm n’a pas réussi à se rapprocher de l’américain Dustin Johnson, leader à la fin de la troisième journée de la Maîtres d’Augusta, qui a lieu cette semaine au lieu d’avril en raison de la pandémie de Covid-19.

Alors que Rahm tombait sur un malheureux double bogey au 8e trou et un dernier bogey pour mettre fin à son score initial de 9 sous la normale grâce à trois birdies, son coéquipier Johnson a marqué une ronde sans faute de 7 sous la normale et un cumulatif de -16.

«Je n’ai pas pu obtenir de putt. Cela m’a sauvé en faisant deux birdies sur 14 et 15. J’essaie d’être toujours positif, mais maintenant c’est dur pour moi parce que je suis à sept tirs. Mauvais sujet », a déclaré Rahm à Efe déçu qu’il tentera de traquer le leader au cours de la dernière journée.

Chip-in par enregistrer sur le n ° 15 pour Jon Rahm pour conserver une part de la tête. #themasters pic.twitter.com/qRayMgb3zS – The Masters (@TheMasters) 14 novembre 2020

Le golfeur de Barrika, numéro deux du classement mondial, a dû terminer son deuxième tour retardé par la pluie tôt le matin samedi. « La bonne chose à propos de cet après-midi est que tous les verts vont être rapides et Augusta va jouer plus comme Augusta joue habituellement », avait déclaré Rahm à . avant de commencer le troisième tour.

Comme lors de ses précédents Masters, où il terminait à la quatrième place (2018) et à égalité à la neuvième place (2019), le golfeur biscayen s’est placé parmi les premières positions face à la journée décisive de dimanche.

Autres Espagnols

La Grande Canarie Rafa Cabrera Bello (+2), l’autre Espagnol qui continue de concourir à Augusta après la perte de Sergio Garcia, Champion des Masters 2017, pour avoir été testé positif pour coronavirus, et l’élimination du Guipuzcoan José Maria Olázabal, vainqueur des éditions 1994 et 1999, a eu du mal à son troisième tour.

« La vérité est que le premier objectif était de passer la coupe. De toute évidence, ce n’est pas l’objectif principal. Bien que ce ne soit pas un grand Masters, j’ai le week-end pour essayer de me donner des opportunités », a déclaré Cabrera Bello à ., après son deuxième tour, s’est conclu par un putt par qui lui a permis de continuer à concourir pour le minimum.

Un rêve

Le Basque a réussi à gagner douze tournois dans le Tour de la PGA, et le même numéro dans le Tournée européenne, en plus de ça Ordre du mérite de la tournée européenne qui le récompense parmi les plus grands malgré sa jeunesse. Mais il a une épine dans les tournois principaux. Le Masters serait son premier «Major», c’est ce qu’il lui reste à gagner. Rahm veut précipiter ses options de titre pour réaliser son rêve.

Le golfeur espagnol, malgré la pandémie, a été le protagoniste de la saison, seulement éclipsé par Dustin Johnson. Sa victoire dans le Championnat BMW C’était l’étape dont il avait besoin pour se confirmer. Mais avant sa cinquième victoire sur le PGA Tour, la victoire en Le Mémorial l’a élevé au numéro 1 mondial, le deuxième espagnol à y parvenir après Seve Ballesteros.

