Rahm se réveille avec un 64, grimpe de 62 places et a le leader Oosthuizen en 6 coups

Comment le sud-africain joue au golf Louis Oosthuizen cette année, en particulier dans les ‘majors’, où il a terminé deuxième du PGA et de l’US Open et ce vendredi avec 65 coups pour 129 (-11) il a continué en tête lors de la deuxième journée du Open de Grande-Bretagne dans le Royal St George’s (Sandwich, Angleterre) et réaffirmant son leadership de la veille lors du dernier Grand Chelem de l’année. Oosthuizen envoie par deux coups sur l’autre grand protagoniste du jour, l’Américain de 24 ans Collin Morikawa, vainqueur du PGA en 2020 et auteur d’une carte de 64 coups pour 131 (-9). Morikawa a parfois flirté avec 62, le résultat le plus bas dans un «majeur» obtenu en 2017 par le Sud-Africain Branden Grace.

Les démonstrations de puissance d’Oosthuizen et de Morikawa ont laissé la réaction courageuse et attendue de Jon Rahm en cela, dans une grande récupération dont le Basque avait besoin comme de l’eau de mai, et qui a également été fabriquée avec un retour parfait, magnifique et réparateur mais “obscurci” pour le swing, le tee au green et le putt de ‘Shrek’. Louis, rappelons-le, a été champion de Grande-Bretagne en 2010 et présente les deuxièmes places dans les trois autres « grands ».

Nous devons également souligner la performance que le Castellón a Sergio Garcia dans son 24e britannique, où l’on se souvient qu’il a été 2e à deux reprises, en 2007 (il a perdu en playoff) et en 2014. Sergio a eu un début de journée irrégulier puisqu’il a commencé à ajouter deux bogeys dans les premiers trous mais ensuite avec patience et bon jugement, sans faire de bruit, mais sachant manier ses armes, qu’il a toujours à 41, il a très bien récupéré avec quatre birdies. Dommage que les trois putts à 18 ans signent 69 tirs, 137 au total (-3) et le top 25, précisément à égalité au 24e.

Louis Oosthuizen frappe du départ au 16e trou

Rahm a peut-être raté un birdie en cours de route dans les cinq premiers trous, mais de 6 à 9 il a réussi et couvert de 32 coups, dont trois sous le par, cette première partie du parcours grâce à trois birdies avec des putts empochés entre mètre et un demi et trois mètres. Le joueur de Barrika a joué très solidement, commettant le moins d’erreurs possible et cette fois il a profité des opportunités de birdie claires.

Dans la deuxième partie du tour, Jon a vu comment sa balle pendait du trou à 10 et lui a fait une « égalité » à 12, mais à 13 et 14 (par 5), il a réussi à battre un lien qui ce vendredi était placide avec ceux de l’équipe de l’après-midi. Oosthuizen et Rahm en ont profité, mais aussi des hommes importants comme le n°1 mondial Dustin Johnson (65 pour 133, -7) ou le champion Silver Pitcher en 2017 Jordan Spieth (67 pour 132, -8).

Jon avait besoin de faire un bon tour sous le par, il l’a cherché, s’est battu et l’a trouvé, mais la distance qui le sépare du leader est considérable (6 coups) bien qu’il y ait 36 ​​trous à parcourir et sur des liens comme celui-ci à Saint-Georges, faites attention, passez tout. Les haillons du drapeau ont à peine bougé dans l’après-midi, ensoleillé et excitant pour le jeu, et les golfeurs de ce quart de travail en ont profité. Le troisième birdie de Rahm dans le deuxième neuf, sixième de la journée, est arrivé au 15e trou après un magnifique deuxième coup sur le green où il a arrêté la balle à un mètre du pot.

Rahm montait petit à petit dans le classement et avec trois trous à faire il était déjà 12e à égalité alors qu’il avait commencé la journée en position 74. Au trou 16 la balle ne voulait pas, en effet, il ne voulait pas vraiment entrer dans le trou restant millimètres de tomber à l’intérieur. Une peine. Cela aurait été le quatrième birdie consécutif et un avertissement à Oosthuizen, qui a donné son premier signe de faiblesse avec un bogey-4, le premier des 34 trous du tournoi.

La tâche restait à terminer. Dans la 17e le green (court par 4) a de nouveau échoué, le leader tandis que Rahm du rough laissait une autre option de birdie, longue, mais réalisable. Et encore, la balle n’a pas voulu entrer ! lécher le trou. Oosthuizen a pu rater un autre coup mais a réussi un putt de dix mètres pour sauver la normale. Dans les 18 paires des deux et les six coups de différence avant le « jour du déménagement » de ce samedi.

“C’était un super tour et la clé par rapport à la veille, mettre des putts tôt”, a déclaré Rahm dans la zone mixte. “Le troisième tour est le plus important. Je peux bien jouer et me donner une chance pour dimanche, j’espère que les leaders n’auront pas un résultat très bas. Je n’ai pas besoin de faire quelque chose d’extraordinaire, mais s’il le fallait, j’ai la confiance”, a ajouté l’Espagnol.